MotoGP | Márquez: "Con le gomme medie, Bezzechi mi avrebbe dato più filo da torcere"

Marc Márquez ha ribaltato le previsioni nella gara Sprint di MotoGP andata in scena sabato a Misano, dove la maggior parte dei presenti si aspettava una vittoria di Marco Bezzecchi, vista la velocità dimostrata dal pilota dell’Aprilia nelle prove libere e, soprattutto, in Qualifica.

Da quando giovedì è arrivato in Romagna, il Campione in carica non ha smesso di ripetere che l’obiettivo di questo fine settimana era diverso da quello che si era prefissato 15 giorni fa, ad Aragon, dove puntava ad una doppietta che poi ha conquistato. Ebbene, se teniamo conto di quanto mostrato oggi, pensare che possa salire nuovamente sul gradino più alto del podio domenica non è affatto irrealistico.

Questa è la 21ª vittoria di Marc in una Sprint, e la seconda ottenuta con la stessa strategia già messa in atto al MotorLand, dove ha superato Bezzecchi all’interno della prima curva. Resta ora da vedere se questo risultato, in una certa misura inaspettato, possa finire per influenzare psicologicamente il pilota di Rimini.

Con questa affermazione, la sesta della stagione di sabato, e il terzo posto di Jorge Martín, l'alfiere Ducati ha recuperato 5 punti sul madrileno, che rimane in testa alla classifica generale, salendo a -14.

"Quando sono partito, il piano era cercare di portarmi in testa perché avevo optato per la gomma media. Sapevo che i primi giri sarebbero stati un rischio, ma sono riuscito a creare un leggero vantaggio", ha riassunto Márquez, appena sceso dalla moto.

Dopo aver portato ad 1" il margine su Bez, il romagnolo ha iniziato a colmare il divario che lo separava dal leader, il quale, tuttavia, ha dimostrato di averne ancora un po’ per spingere a tre giri dalla fine, tirando fuori dal cilindro il crono più veloce che ha lasciato il #72 senza replica.

“Poi ho visto che Bezzecchi stava recuperando. A quel punto ho spinto negli ultimi giri. Il ritmo ce l’avevo, stavo semplicemente gestendo il rischio”, ha ammesso lo spagnolo, lasciando così intendere di aver corso con un certo margine.

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il #93 continua a mantenere un profilo basso e questa volta ha concentrato l’attenzione sulla strategia adottata con la scelta delle mescole. In ogni caso, aver ridotto il tempo totale della Sprint di 4"5 rispetto a quello dell’anno scorso è indicativo di quanto sia stato veloce.

"La gara si è decisa grazie a quella gomma posteriore. Sono partito convinto sulla media, e a volte questo conta più di ciò che si può montare. Se anche Bezzecchi l'avesse messa, mi avrebbe reso le cose più difficili".

"Ho visto nelle prove che, quando entrambi montavano la gomma morbida, era lui davanti; ho provato qualcosa di diverso e ha funzionato".

Il pluricampione ha infine rivelato di aver preso la sua decisione sulla base di una conversazione con suo fratello Alex: "Ero convinto che la media avrebbe funzionato bene, grazie ai consigli che mi ha dato ieri Alex. Oggi sono contento, ma se domani non salgo sul podio tutto questo non sarà servito a nulla".