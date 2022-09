MotoGP | Marquez: “Con la pioggia è tutto più aperto”

Carica lettore audio

Nonostante non abbia potuto lottare per il podio, Marc Marquez ha lasciato il Giappone con un enorme sorriso sul volto e la coscienza pulita per il lavoro svolto durante il fine settimana, ma soprattutto per il livello di intensità che ha saputo applicare alla sua guida durante la gara.

In uno dei circuiti più impegnativi del calendario per la parte superiore del corpo, il pilota Honda non solo è riuscito a chiudere al quarto posto, ma ha anche messo a segno una manovra d'attacco a soli tre giri dalla fine per superare Miguel Oliveira, un chiaro segnale della salute del suo braccio destro, che ha subito quattro operazioni negli ultimi due anni.

Il catalano ha ammesso che la sospensione anticipata di una delle sessioni di prova del venerdì e l'impatto della tempesta di sabato a Motegi hanno dato una mano al catalano, che ha potuto guidare senza stentare. Una settimana dopo, le previsioni meteo prevedono acqua, acqua e acqua per la maggior parte dei test in programma a Buriram.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Con la pioggia tutto è molto aperto. Le gare diventano meno impegnative dal punto di vista fisico e i limiti della moto sono meno evidenti", ha detto Márquez, che, nonostante ciò, ha osservato che non si vede in lotta per la vittoria domenica, come nelle edizioni 2018 e 2019, le due che si sono svolte su questo tracciato, in cui è salito sul gradino più alto del podio. "Quest'anno non arriviamo qui come prima; non credo di poter lottare per la vittoria fino all'ultimo giro".

In Giappone, lo spagnolo ha combinato l'uso del forcellone in alluminio prodotto da Kalex con quello in carbonio di Honda. Il primo è stato utilizzato per le sessioni asciutte, il secondo quando l'asfalto era praticamente zuppo il sabato.

"Qui ci divideremo come abbiamo fatto a Motegi. Non abbiamo ancora deciso cosa fare in futuro. Non è il modo ideale per ottenere i migliori risultati, ma è il modo migliore per lavorare per il 2023", ha detto l’orto volte campione del mondo.