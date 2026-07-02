MotoGP | Marquez: "Ci sono state volte in cui non volevo entrare nel paddock perché lo associavo al dolore"

Poco più di un mese e mezzo fa, Marc Marquez è passato sotto i ferri per sottoporsi ad un altro intervento, il settimo in sei anni al braccio destro, questa volta con l’intenzione di risolvere i problemi di mancanza di sensibilità e disconnessione che soffriva al nervo radiale, come conseguenza dello sfregamento di una vite che gli era stata inserita in un intervento precedente.

Da allora, il pilota della Ducati si è tolto di dosso l’incertezza riguardo alle sue condizioni per guidare normalmente, senza che, all’improvviso, il braccio lo tradisse. Questa è stata l’ultima vicissitudine che il campione del mondo in carica ha dovuto affrontare, che appena incoronato l’anno scorso, a Motegi, ha dovuto dare forfait nella tappa successiva del calendario, in Indonesia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente innescato da Marco Bezzecchi al primo giro.

L’estasi vissuta a Motegi è durata appena una settimana per il catalano, che aveva passato i cinque anni precedenti a lottare contro la limitazione imposta dal lato destro del suo fisico, immerso in una dinamica di operazioni per cercare di correggere l’errore commesso in quel fine settimana del 2020, a Jerez.

La fretta lo portò a valutare male i rischi e a voler risalire in moto appena quattro giorni dopo l’operazione all’omero del braccio destro. Nelle sue stesse parole, l’unica decisione della sua carriera che cambierebbe davvero se potesse tornare indietro. Soprattutto per il periodo così cupo che ne seguì, con fino ad altri cinque interventi, e molto dolore.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Marc Fleury

"Ci sono state volte in cui non volevo entrare nel paddock, perché lo associavo al dolore", afferma Marquez in una recente intervista concessa a DAZN.

La gestione di quella sofferenza è ciò che ora lo porta a non ossessionarsi con la possibilità di vincere il decimo titolo, quello che lo collocherebbe un gradino sopra Valentino Rossi.

A chiunque piacerebbe superare "Il Dottore", anche se non al prezzo di finire bruciato dalla disciplina che gli ha dato tanto. "Sarò orgogliosissimo se vincerò il decimo titolo, ma ritirarmi con nove o con dieci non mi cambierà la vita. Quello che voglio è concludere la mia carriera sportiva divertendomi, non voglio finire bruciato dalla MotoGP", aggiunge il #93.

La capacità di soffrire e la resilienza del pilota di Cervera sono tra i suoi maggiori punti di forza. Questi due aspetti del suo carattere li condivide con Rafa Nadal, un altro dei grandi sportivi della storia della Spagna, oltre a essere suo coetaneo.

Di recente, Netflix ha pubblicato sulla sua piattaforma il documentario sulla carriera tennistica del maiorchino. La serie, inoltre, mostra anche come Nadal abbia fatto fronte agli infortuni che lo hanno accompagnato fin da giovanissimo, e che finirono per costringerlo al ritiro, alla fine del 2024.

Marquez sa dell’esistenza del documentario su Nadal e vuole vederlo. "Non sono mentalmente pronto a vedere il documentario su Nadal. Perché è sofferenza, e la fine della sua carriera. Ho molta voglia di vederlo, ma in questo momento non sono pronto", conclude il pilota Ducati, che, dopo aver rinnovato il contratto con il marchio di Borgo Panigale, prevede di continuare almeno fino al 2028.