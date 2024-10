MotoGP | Marquez, che errore quella frenata: “Mi piace complicarmi la vita!”

Un’ottima qualifica e una Sprint conclusa in seconda posizione potrebbero lasciare soddisfatto Marc Marquez, che in realtà pensa di aver buttato via un’occasione. Nel sabato di Phillip Island, Jorge Martin ha imposto un ritmo impressionante, mostrandosi irraggiungibile da chiunque, ma il pilota del team Gresini sostiene che non fosse così impossibile tenere il suo ritmo.

Se la sarebbe potuta giocare, Marc. Peccato per un errore in partenza che non gli ha permesso di poter insidiare il connazionale per la vittoria. Allo spegnersi del semaforo, infatti, alla frenata della Curva 1 il pilota di Cervera non ha calcolato bene lo spazio, vedendosi costretto ad andare largo per evitare contatti e incidenti al via. Tutto da rifare per l’alfiere Gresini, che è rientrato dietro a un piccolo gruppetto in lotta per le posizioni del podio per poi recuperare pian piano fino a ritornare in seconda posizione.

“Sembra che succeda sempre qualcosa”, esordisce Marc parlando con i media, tra cui Motorsport.com, al termine della Sprint. “Mi piace tantissimo complicarmi la vita, per una volta che partiamo in prima fila, commetto un errore. Jorge ha frenato molto forte per disattivare i dispositivi e non ho calcolato bene, così sono andato largo. Il ritmo c’era, le sensazioni sono state buone, il ritmo era molto simile a quello di Jorge, vedremo se domani potremo lottare con lui”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez non cerca scuse e fa mea culpa: “Ci sono giorni in cui mi viene un primo giro che non so come faccio. Anche oggi, ma male. È stato un mio errore, non ho calcolato bene la frenata, che è diversa per disattivare tutti i dispositivi di altezza della moto. Si arriva molto veloce e non l’ho fatto bene, per evitare contatti sono andato largo. Rimane un po’ di amaro in bocca, perché avevo ritmo, ho potuto risolvere finendo secondo, ma avevamo il passo per lottare fino all’ultimo giro con Jorge”.

Nonostante Pecco Bagnaia sostenga che Martin abbia “giocato con tutti e ne avesse anche di più”, Marc è convinto del fatto che non si sarebbe allontanato così tanto se lui non avesse sbagliato e promette battaglia per la gara di domani: “Vediamo se domani possiamo partire bene e vedremo anche quale ritmo detterà Jorge, al momento è quello che ha il passo migliore, quando un pilota fa quello che ha fatto lui in qualifica, significa che ha qualcosa di più. Proveremo a essere più vicini possibile, ma qui in Australia il vento o la temperatura ti cambiano un po’ le cose, proveremo a continuare come oggi”.

A Phillip Island, le gomme saranno chiave più del solito e Martin farà particolare attenzione, dopo l’esperienza dello scorso anno. Ma occhio anche a Marc: “Jorge è molto esplosivo, nei primi due o tre giri è in grado di fare la differenza, ma con gomma usate io mi trovo meglio. Ci sono due o tre punti in cui devo gestire in maniera diversa. Si è già visto già l’anno scorso, quando hai molta esplosività, all’inizio usi di più la gomma e se ti crolla qui perdi molto, quasi un secondo al giro. Bisogna lavorare oggi per capire con quale gomma andare in gara, dato che né Michelin né i team hanno potuto raccogliere informazioni e non abbiamo nulla di chiaro”.