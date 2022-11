MotoGP | Marquez categorico: “Oggi o il podio o la ghiaia”

Carica lettore audio

Quello di Honda è stato l’epilogo perfetto di ciò che è stata la stagione e anche il rendimento della sua moto: tre moto sono finite a terra nel Gran Premio di Valencia, l’ultima gara dell’anno. La prima a tagliare il traguardo è stata quella di Takaaki Nakagami, 14° a più di 26 secondi dal vincitore. Nonostante il risultato non fosse quello sperato, Marc Marquez non ha voluto concentrarsi sulla gara di Valencia per analizzare ciò che ha significato per lui tornare a correre dopo la quarta operazione al braccio destro.

“Avrei firmato per questo ritorno su qualsiasi tovagliolo. Questo conferma che ho fatto bene a operarmi dopo il Mugello. Avrei potuto trascinare la cosa fino a fine anno, ma questo avrebbe condizionato il 2023”, ha spiegato questa domenica a Valencia, dove ha provato con tutte le sue forze a restare aggrappato alle prime tre posizioni ma è poi scivolato mettendo fine alla sua stagione nella ghiaia.

Marc ha anticipato il rientro per poter arrivare ai test di Misano per lavorare in vista del 2023 ed è tornato a gareggiare qualche giorno dopo ad Aragon, ma la sua domenica è durata mezzo giro: “Il rischio fisico di tornare ad Aragon è stato molto basso perché bassa era l’intensità. Ora bisogna lavorare molto quest’inverno a livello muscolare per rimettere a posto bene il braccio”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martedì, sempre a Valencia, inizia la stagione 2023 con una giornata di test ufficiali che saranno cruciali per Honda: “So che la moto di martedì è un primo passo, ma bisogna farne di più”. Marc si affida alla fabbrica affinché dia una svolta alla situazione e faccia una moto competitiva. Il pluricampione del mondo assicura di avere piena fiducia in Honda e di poter recuperare pienamente dall’infortunio: “Vorrei un inverno senza problemi”.

Guardando al fine settimana, se Honda è in grado di dargli una moto, nessuno può scartare mai Marquez: “L’anno prossimo non sarò il favorito perché quest’anno non ho vinto nemmeno una gara. Per questo bisogna migliorare, ma non dipende solo da me. Siamo ultimi nella classifica del campionato costruttori”, afferma. Non bisogna inoltre dimenticare il fatto che la casa dell’ala dorata è l’unica a non aver vinto una gara in MotoGP quest’anno.

Concentrandosi sulla gara, Marc aveva affermato dopo le qualifiche di non scartare l’ipotesi di lottare per il podio: “Oggi non c’era altro risultato che non fosse andare sul podio. O facevo podio o niente. Ma la potenza oggi non era la stessa di ieri, pensavo di poter recuperare in frenata. Tornando al box si è visto che c’era un problema, perché avevo meno potenza. Dobbiamo capire perché succede qualcosa ogni weekend”.

Infine Marquez, che di mondiali in MotoGP ne ha vinti sei, si è complimentato con Pecco Bagnaia per la vittoria del suo primo titolo nella classe regina: “Oggi Pecco ha fatto quello che doveva fare, ma il campionato l’ha vinto in Malesia. Lì ha dato proprio un pugno sul tavolo. È il campione meritato perché è colui che ha dimostrato di avere più velocità. Complimenti per il suo primo titolo, ma non sarà l’ultimo”.