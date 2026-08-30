MotoGP | Marquez carico: "Quando mi sento forte, parlo. Far bene sulle mie piste è l'unica chance per il titolo"

Marc Marquez arrivava ad Aragon con un solo obiettivo per mantenere vive le proprie ambizioni iridate: fare bottino pieno e recuperare quanti più punti possibile. Un obiettivo che il pilota Ducati può spuntare, perché dopo il successo nella sprint, costruito con quel sorpasso al via su Marco Bezzecchi, oggi ha chiuso i conti vincendo anche la gara lunga, portando a casa 25 punti preziosissimi.

Tuttavia, a differenza della sprint, il successo di oggi è stato decisamente più impegantivo, perché non è bastato ripetere il tentativo di sorpasso al via. Come ieri, Marquez ha provato la stessa identica mossa, frenando tardi in ingresso di curva 1 per mettere sotto scacco Bezzecchi e, per un attimo, sembrava che la manovra avesse funzionato. Ma tutto è stato vanificato da un errore nell’utilizzo dell’abbassatore.

Come spiegato dopo la gara, lo spagnolo aveva infatti dimenticato di disinserire l’abbassatore al posteriore in uscita da curva 1, ritrovandosi così a percorrere curva 2 e 3 molto lentamente. Un’occasione che i suoi rivali hanno sfruttato per attaccarlo e sorpassarlo nuovamente. Una sbavatura che ha annullato quanto fatto alla prima curva, perché Marquez si è ritrovato non solo dietro a Bezzecchi, ma anche a Martin.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Abbiamo provato la stessa strategia alla curva 1, provare a prendere subito il comando, ma ho fatto un grosso errore, ossia dimenticarmi di bloccare l’abbassatore posteriore. Quando fai il giro di formazione, lo attivi sul rettilinei di dietro, ma poi ti devi ricordare di disattivarlo. Non mi sono ricordato, per questo ho fatto la curva 2, 3, 4, 5 con l’abbassatore abbassato”, ha detto Marquez a Sky Sport MotoGP.

Nonostante l’errore al primo giro, non è servito molto tempo a Marquez per ribaltare la situazione. Dopo aver superato Martin, si è rimesso immediatamente alla caccia di Bezzecchi, con l’obiettivo chiaro di passarlo e andare a prendersi i 25 punti, anche perché alle sue spalle, soprattutto nella prima parte di gara con gomma fresca, Pedro Acosta avrebbe potuto rappresentare una minaccia concreta.

Il sorpasso decisivo è arrivato sul lungo rettilineo che porta all’ultima curva. Marquez ha tentato subito l’attacco alla chicane, con Bezzecchi che, forte della traiettoria favorevole, ha incrociato immediatamente. Da quel momento è diventata una gara di accelerazione, con le due Ducati vicinissime e influenzate anche dalle turbolenze aerodinamiche, perché a quelle velocità i flussi d’aria incidono in modo determinante.

Marc Marquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Jose Jordan / AFP via Getty Images

I due sono così arrivati quasi al limite della pista, con Bezzecchi che ha preferito non forzare l’ingresso, complice una posizione molto interna e una traiettoria poco favorevole. “È stato stranissimo, perché penso che sia stata l’aerodinamica, le due moto si avvicinavano da sole”, ha spiegato Marquez.

“Io volevo andare a destra perché arrivava la curva, anche se vedete il replay in sesta marcia mi si è alzato l’anteriore, che è una cosa che non succede mai. Ma nessuno molava. Alla fine, lui ha molato un po' di più perché era all'interno, ma è stato un momento da massima adrenalina”.

Ciò ha dato modo anche ad Acosta di approfittare della situazione e sopravanzare Bezzecchi, con il connazionale e futuro compagno di squadra che si è portato in seconda posizione, sperando di poter mettere pressione a Marquez. Per qualche giro il pilota della KTM è riuscito a restare vicino, ma tornata dopo tornata Marc ha aperto il gap, fino a costruire un margine di sicurezza che gli ha permesso di arrivare alla bandiera a scacchi in relativa tranquillità.

Marc Marquez, Ducati

Sulle piste amiche, dove si sa di poter fare la differenza, bisogna capitalizzare. Ed è esattamente ciò che ha fatto Marquez in questo weekend, perché il bottino di 37 punti, lo stesso ottenuto in Ungheria e Germania, è ciò che serve per battere l’Aprilia e sfruttare gli alti e bassi degli avversari. Un tema che le due squadre di Noale hanno loro malgrado confermato a proprie spese.

Non è un mistero che i piloti dell’Aprilia ufficiale e quelli di Trackhouse non abbiano massimizzato le opportunità su tracciati favorevoli, togliendosi a volte punti a vicenda, a cui si aggiungono infortuni e cadute. Per questo, su piste dove si sa di avere un vantaggio e dove la moto permette di giocarsela, riuscire a portare a casa il massimo del bottino è la chiave per restare pienamente in corsa per il mondiale.

“L'importante è che su quelle piste in cui mi sento forte, come questa, posso guidare come voglio io e lì dobbiamo provare a fare il massimo. È l'unica chance per lottare per il campionato. È quello che stiamo facendo. Quando mi sento forte, parlo”, ha aggiunto Marquez, spiegando come al momento più che pensare alle piste favorevoli a Ducati o al suo fisico, sia concentrato sul gestire sé stesso per evitare degli errori.

“Non sono più preoccupato, sono più concentrato a gestire me stesso. Tutto il resto, Ducati sta facendo un grandissimo lavoro. Si è visto oggi che la moto funziona. È vero che anche l'Aprilia funziona, ma proviamo quello che ho nelle mie mani e gestirmi al massimo per provare a fare il 100% in tutte le piste, quelle che vanno meglio e quelle che vanno un po' peggio”.