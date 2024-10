MotoGP | Marquez: "Capire subito le condizioni è un mio punto forte"

Quando in un fine settimana le condizioni sono insidiose, ecco che sbuca Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo è un mago nelle giornate difficili, dove la linearità del programma di lavoro viene sconvolta. Così, nell’unica sessione disputata in una Phillip Island che si è svegliata sotto la pioggia battente, il pilota Gresini si è preso la prima posizione dominando il turno pomeridiano (l’unico dopo la cancellazione delle FP1).

Stavolta Marc non ha fatto il vuoto come ad Aragon, dove aveva dominato l’intera sessione come qui in Australia, ma ha preceduto di poco più di un decimo il compagno di squadra e fratello Alex Marquez. Il turno pomeridiano del Gran Premio d’Australia è stato il trionfo delle GP23 (considerando il terzo crono di Marco Bezzecchi) e le condizioni difficili hanno esaltato il #93, che è stato il migliore a sfruttare l’ora di sessione.

“Capire le condizioni e, soprattutto, adattarmi rapidamente è uno dei miei punti forti”, ha spiegato Marquez. “Il fatto che non abbiamo girato nelle FP1 e andare diretti alle Prove ha fatto sì che il grip migliorasse molto. Ci siamo adattati alle condizioni e mi sono sentito bene. Ma penso che gli altri, soprattutto Martin, faranno uno step molto grande. Ho dominato come ad Aragon? Lì ho iniziato con più di mezzo secondo di vantaggio, qui ne ho solo un decimo”.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Come al solito, Marquez preferisce mantenere un profilo basso e non fare proclami, soprattutto dopo una giornata particolare, dove le prestazioni si sono un po’ equiparate per tutti. Il pilota Gresini però ha iniziato con il piede giusto, soprattutto considerando il nuovo asfalto posato e la difficoltà nello scegliere le gomme: “Storicamente è una pista che mi piace, ogni anno sono stato più o meno veloce. La moto ha più grip, ovviamente l’asfalto aiuta”.

“Domani la cosa più importante sarà capire quale gomma posteriore usare e capire quale sarà l’opzione migliore per la gara. Ho provato solo la soft al posteriore, ma ho visto che altre Ducati hanno provato la media e ora dobbiamo analizzare e proveremo. Di solito, nel secondo time attack manteniamo la stessa gomma, ma molti piloti hanno montato subito la dura all’anteriore. Noi invece abbiamo tenuto la media, che per il primo time attack è andata bene, ma per il secondo si muoveva troppo in entrata di curva. È un’informazione importante per domani”, ha spiegato Marc, entrando nel dettaglio delle gomme, cruciali più che mai in questo weekend.