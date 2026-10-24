Qualifiche

MotoGP Australia

MotoGP | Marquez cade, ma poi va in pole a Phillip Island rifilando 1"5 a tutti sul bagnato!

Il pilota della Ducati scivola alla curva 4 al primo giro, ma poi torna in pista e massacra la concorrenza, staccando di 1"5 il fratello Alex ed uno specialista del bagnato come Zarco. Le Aprilia faticano in queste condizioni, ma Martin limita i danni con il quarto tempo, mentre Bezzecchi è solo nono, subito dietro a Di Giannantonio.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 24 ott 2026, 00:51

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

Feroce. E' la prima parola che viene in mente se si pensa al Marc Marquez visto nelle qualifiche del GP d'Australia. Il pilota della Ducati è infatti riuscito a chiudere con la pole position una Q2 che era iniziata nel peggiore dei modi, con una scivolata, e lo ha fatto rifilando un secondo e mezzo al primo degli inseguitori.

Ancora una volta, il nove volte campione del mondo ha dimostrato di essere il più bravo di tutti quando si tratta di valutare le condizioni variabili. La sessione, infatti, è iniziata con la pista che iniziava a mostrare qualche traccia asciutta, ma con la pioggia che ha ricominciato a cadere su alcuni tratti del tracciato di Phillip Island.

La caduta al primo giro alla curva 4 sembrava poter vanificare le sue chance, ma il #93 non ha perso la calma, è tornato al box e ha preso la sua seconda Desmosedici GP per andare a mettersi subito in pole provvisoria. Quando poi lui è rientrato per cambiare gomma, la concorrenza si è riavvicinata e qualcuno è anche riuscito a passarlo.

La replica a tempo scaduto di Marc però è stata perentoria, perché ha sfoderato un 1'34"203 con cui ha distanziato di ben 1'"494 l'altra Ducati del fratello Alex. Un tempo che lo rende chiaramente il favorito per la Sprint di oggi in caso di pioggia e che per lui vale una pole position che gli mancava dal Sachsenring, ma anche la terza partenza al palo consecutiva sul bagnato.

Proprio come lui, Alex Marquez ha ottenuto il suo tempo sotto la bandiera a scacchi e in questo modo è riuscito a saltare davanti ad uno Johann Zarco che una volta di più si è confermato un grande specialista del bagnato. Il pilota della Honda LCR forse è stato favorito anche dall'esperienza delle condizioni maturata in Q1, ma è innegabile che ieri nessuno avrebbe scommesso sulla sua prima fila.

Stesso discorso che vale anche per Jack Miller, che nella sua ultima gara di casa in MotoGP, prima del passaggio in Superbike nella prossima stagione, si è regalato la seconda fila con la sua Yamaha del Prima Pramac Racing, chiudendo quinto dopo aver passato il taglio della Q1.

L'australiano è stato beffato a tempo scaduto da Jorge Martin, che è riuscito a mettere una pezza ad una qualifica che sembra aver evidenziato una certa difficoltà delle Aprilia sul bagnato. Il leader del Mondiale almeno aprirà la seconda fila, ma il distacco di 1"577 lascia pensare che per lui si tratterà di limitare i danni rispetto a Marquez se si correrà sul bagnato.

Dopo aver occupato quattro delle prime cinque posizioni ieri sull'asciutto, le RS-GP sono tutte più attardate, con Raul Fernandez che si è infilato in seconda fila con il sesto tempo, mentre Marco Bezzecchi si ritrova in nona piazza, staccato di ben 2"3 dalla pole e di otto decimi dal compagno di squadra, ed Ai Ogura chiude il quadro delle prime quattro file in 12° posizione.

Tornando a scorrere la classifica, ad aprire la terza fila c'è la KTM di Pedro Acosta, che però si ritrova a ben 2"2 dalla pole di Marquez e precede la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 era virtualmente in prima fila dopo il primo run, ma poi non è riuscito a migliorarsi tanto quanto la concorrenza e alla fine si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo.

L'elenco dei piloti scesi in pista in Q2 si completa poi con il rookie Diogo Moreira, che occupa la decima piazza con l'altra Honda LCR e precede la KTM Tech3 di Enea Bastianini, che sul bagnato non è riuscito a ritrovare la stessa velocità che ieri gli aveva permesso di essere più veloce di Acosta, oltre che con il già citato Ogura.

La Q1 si è disputata con la pista bagnata, ma che sembrava in miglioramento, e bisogna dire che la battaglia per centrare la Q2 non è stata particolarmente serrata ed ha finito per premiare gli specialisti come Miller e Zarco. Basta pensare che il primo degli esclusi, che è stato Brad Binder, è rimasto fuori per oltre mezzo secondo con la sua KTM.

A dividere la quinta fila con il sudafricano ci saranno Iker Lecuona, che quindi si sta comportando piuttosto bene come sostituto dell'infortunato Fermin Aldeguer sulla Ducati del Gresini Racing, visto che si è messo dietro almeno un paio di Desmosedici GP, ed il convalescente Maverick Vinales, che invece è ancora una volta l'ultimo tra i piloti KTM.

Pecco Bagnaia temeva che sul bagnato i suoi problemi di grip al posteriore potessero peggiorare e il 16° posto ottenuto in qualifica sembra avergli dato ragione, anche perché il piemontese ha mancato il passaggio del taglio per ben oltre 1"2.

Non se la passa meglio Fabio Quartararo, che si ritrova penultimo e peggiore delle Yamaha, alle spalle anche del collaudatore Augusto Fernandez, che prende il posto dell'infortunato Toprak Razgatlioglu, e di Alex Rins. Il tutto su una pista sulla quale lo scorso anno era partito in pole, con tanto di record che è ancora suo.

Il gruppo si chiude poi con la Ducati della Pertamina Enduro VR46 affidata a Franco Morbidelli, che si ritrova addirittura distanziato di quasi due secondi e mezzo. Bisogna ricordare, infine, l'assenza di entrambi i piloti ufficili Honda. Al forfait già annunciato di Joan Mir si è infatti aggiunto quello di Luca Marini, fermato da un virus che lo ha debilitato molto dal punto di vista fisico.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

1'34.203

169.981 2 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+1.494

1'35.697

1.494 167.328 3 J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+1.503

1'35.706

0.009 167.312 4 J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+1.577

1'35.780

0.074 167.183 5 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

+1.781

1'35.984

0.204 166.827 6 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.947

1'36.150

0.166 166.539 7 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+2.297

1'36.500

0.350 165.935 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+2.303

1'36.506

0.006 165.925 9 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2.317

1'36.520

0.014 165.901 10 D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+3.681

1'37.884

1.364 163.589 11 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+4.444

1'38.647

0.763 162.324 12 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+5.186

1'39.389

0.742 161.112 Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 7

1'35.461

167.741 2 J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.001

1'35.462

0.001 167.740 3 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.535

1'35.996

0.534 166.806 4 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 8

+0.835

1'36.296

0.300 166.287 5 M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+1.226

1'36.687

0.391 165.614 6 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 9

+1.298

1'36.759

0.072 165.491 7 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 8

+1.317

1'36.778

0.019 165.459 8 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.450

1'36.911

0.133 165.232 9 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+1.779

1'37.240

0.329 164.672 10 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+2.443

1'37.904

0.664 163.556 Guarda i risultati completi

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