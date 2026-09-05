MotoGP | Marquez: "Bezzecchi farà una serie di buone gare, dobbiamo restare concentrati"

La strategia di Marc Marquez per il resto della stagione 2026 è chiara, e di fatto il campione del mondo in carica non l'ha nemmeno nascosta finora, in una stagione nella quale non sta riuscendo a mostrare il tremendo dominio del 2025, quando vinse la sua nona corona mondiale.

L'ennesimo infortunio alla spalla subito nell'incidente del GP d'Indonesia del 2025 ha portato Marquez ad essere più limitato, dovendo capire quale sia il suo nuovo 100 per 100, come ha ripetuto in diverse occasioni.

Così, non potendo essere in grado di vincere in tutti i weekend di gara, il pluricampione di Cervera ora divide i Gran Premi di MotoGP tra quelli in cui attaccare, quelli favorevoli, e quelli in cui deve difendersi, dove le cose possono farsi in salita.

Al rientro dalle vacanze a Silverstone si ritrovato nel secondo gruppo: Marquez ha lasciato l'Inghilterra con un settimo posto nella gara lunga e un nono nella Sprint, ammettendo nell'“Inside” che Ducati pubblica dopo ogni GP che "non aveva controllo" nel braccio. Tuttavia, l'appuntamento successivo a MotorLand Aragon è stato uno di quelli buoni: in uno dei suoi feudi, dove ha già accumulato 8 vittorie nella classe regina, il #93 ha lasciato Teruel con la doppietta, i 37 punti di sabato e domenica che inseguiva.

Con questo risultato, Marquez ha aumentato le sue possibilità di conquistare il titolo mondiale, tornando ad occupare la seconda posizione della classifica piloti, con 237 punti, a 19 da Jorge Martín e 5 davanti a Marco Bezzecchi quando mancano ancora 9 Gran Premi (se il GP del Qatar sarà confermato).

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sulla situazione della classifica dopo Aragon, Marquez ha riconosciuto che è tutto molto aperto, ha insistito nuovamente sulla necessità di sfruttare i momenti favorevoli e si è azzardato ad fare una previsione: il pilota di Cervera si aspetta che Bezzecchi, più del leader della classifica, brilli nelle prossime gare.

"Possono succedere molte cose. Due settimane fa ero mezzo morto, o zoppo. Ora sono di nuovo vivo. Va e viene. Soprattutto, bisogna sfruttare i momenti buoni che puoi trovare in un weekend, quando si può vincere. E se no, ottenere il massimo. Però si sta vedendo un Jorge Martin forte, e soprattutto Bezzecchi ora metterà insieme alcune buone gare. Dobbiamo restare concentrati", ha detto ai media, tra cui Motorsport.com.

La prossima tappa del calendario è il GP di San Marino al Misano World Circuit Marco Simoncelli, appuntamento di casa per i piloti italiani e specialmente per i piloti della Academy di Valentino Rossi, dato che si trova a due passi da Tavullia. Già nel 2025, Bezzecchi mise sotto pressione Marquez nella gara della domenica.

Quando gli è stato domandato se a Misano sarà da attaccare o da difendersi, Marquez non si è sbilanciato del tutto: "Dipende, dovremo valutarlo durante il weekend. Semplicemente, ottenere il massimo sarà l'obiettivo vitale, qualunque sia la posizione. E durante il Gran Premio bisognerà capire fin dove potremo arrivare. Ma logicamente ogni gara sarà importante. Bisognerà capire anche il meteo e dove saranno i rivali", ha concluso.