MotoGP | Marquez avverte Honda: “Non possiamo lottare per vincere in ogni gara”

Carica lettore audio

Durante il 2021, il team Repsol Honda ha messo sul tavolo un progetto di una Honda RC213V con un concetto differente. Oltre a un nuovo disegno e aggiornamenti, il prototipo del 2022 ha più grip al posteriore. Nelle prime tre gare dell’anno è stata sotto analisi e Marc Marquez ne ha dimostrato il suo potenziale quando è tornato a gareggiare nel Gran Premio delle Americhe.

Tuttavia, mentre i suoi piloti continuano il processo di adattamento, la Casa dell’ala dorata ha bisogno di lavorare sui suoi punti deboli se vuole lottare per il podio nelle gare europee: “La moto è tutta il contrario dell’anno scorso. Dobbiamo capire qual è la strada giusta. Ho già detto a Honda su cosa devono lavorare se vogliamo essere competitivi nelle prossime gare. Sicuramente Pol Espargaro sta andando bene su alcune piste, anche Takaaki Nakagami va forte su alcuni circuiti. Ma continuiamo ad avere alcune debolezze”.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

L’ultima volta che Marc ha corso ad Austin è stato lo scorso ottobre, perciò il weekend da poco concluso ha rappresentato una buona opportunità per confrontare la moto vecchia con quella nuova: “Dopo aver provato delle cose ad Austin ho detto ‘questa è la strada’ e dobbiamo proseguire. Ora dobbiamo capire il nostro livello sulle piste europee. Non penso che possiamo lottare per la vittoria a ogni gara, ma era importante vedere esattamente le debolezze della moto su una pista che conosco molto bene”.

A questo punto, sorge il dubbio su quali saranno le gare in programma che potranno essere difficili per Honda: “Non si può prevedere un gran premio. Non si può arrivare a un gp e dire ‘vincerò’ e poi finire tra i primi cinque. Non si può sapere. Però ovviamente correrò dei rischi. L’obiettivo è stare sul podio in tutte le gare. Ma attualmente non è il momento di lottare per il podio”.