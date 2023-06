MotoGP | Marquez attacca Zarco: “Poteva evitare l’incidente”

Marc Marquez stava iniziando un giro di lancio nelle fasi finali delle FP2 al Sachsenring quando ha perso l'anteriore della sua moto in frenata alla curva 1. Nello stesso momento, Johann Zarco stava uscendo dalla pitlane ed è stato centrato dalla Honda, che ha strappato la ruota anteriore della Ducati.

Entrambi i piloti sono rimasti illesi nell'incidente, ma Marquez ritiene che Zarco avrebbe dovuto guardare il traffico in arrivo mentre usciva dalla pitlane. Tutti i replay dell'incidente non mostrano cosa stesse facendo Zarco prima di entrare alla curva 1, momento in cui sembra aver guardato per reagire alla caduta di Marquez.

Alla domanda se avesse visto Zarco arrivare, Marquez ha risposto: "Voglio dire, questa è una domanda che devi fare a lui perché sai che se sono uno che fa un errore, dico che è un mio errore. Ma questa volta sono arrabbiato perché se qualcuno poteva evitare questa situazione, era Johann”.

“Il pilota che esce dalla pitlane è quello che deve guardare dietro. E se qualcuno sta arrivando, soprattutto negli ultimi minuti, è necessario fermarsi all'uscita dei box. Non ha senso rimanere fuori dalla traiettoria. Come abbiamo visto in passato in quella curva, anche stamattina con Aleix Espargaro, con Fabio Quartararo, è così facile cadere, è così facile bloccare l'anteriore e altro ancora quando si spinge alla fine delle prove”, prosegue Marquez.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante il gran botto, né Zarco né Marc hanno riportato conseguenze, fortunatamente. Le moto però sono andate distrutte: “Siamo stati molto fortunati a salvarci entrambi da quell'incidente, ma ho già sentito qualcuno dire 'ah, Marc è pericoloso'. Se qualcuno poteva evitare quella situazione, era Johann. Stavo spingendo per un giro veloce, mi dispiace ragazzi, sono caduto. Ma io non voglio cadere. Molti piloti sono caduti oggi, tutti vogliono cadere? Ma ho già visitato Zarco e sta bene, quindi siamo stati molto fortunati".

Questo ha coronato una giornata frustrante per Marquez al Sachsenring, che ha avuto anche un grosso momento alla curva 11 nelle FP2, dopo il quale è stato ripreso mentre mostrava il dito medio alla sua moto. "La telecamera ha ripreso bene", ha detto del gesto verso la sua moto. "Si trattava della situazione, l'adrenalina era altissima. Ho evitato una caduta in una curva molto veloce e, come potete immaginare, l'adrenalina era altissima e la reazione del corpo è stata quella, perché avevo già avuto molti, molti avvertimenti in questo weekend. Quindi, dobbiamo capire come guidare più dolcemente o un po' più lentamente e non avremo questi momenti".