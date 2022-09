MotoGP | Marquez, arriva l’ok dei medici: sarà ai test di Misano

Carica lettore audio

Marc Marquez è stato dichiarato idoneo dai medici della MotoGP. Il pilota spagnolo verifica in questo modo il suo stato fisico buono e conferma il programma che aveva previsto. In questo modo, Marc tornerà in sella alla sua Honda martedì prossimo per svolgere i test di Misano.

L’annuncio è stato dato attraverso i canali social del team e ratifica tutte le previsioni. Questa settimana infatti, Marc è tornato in sella a una moto per la prima volta dalla sua operazione e le sensazioni sono state buone. Dopo due test con una CBR6000RR, il catalano ha deciso di volare a Misano. “Soddisfatto della condizione del braccio destro, Marc viaggerà a Misano con l’intenzione di guidare la Honda RC213V nei test post gara”, aveva dichiarato Honda con un comunicato.

Già a Misano, teatro del Gran Premio di San Marino, Marc si è sottoposto a un ultimo esame e alla fine i medici del mondiale lo hanno dichiarato fit, perciò potrà salire su una MotoGP la prossima settimana. In Honda confidano nel fatto che il pilota possa scendere in pista con il prototipo del 2023 e dare le indicazioni necessarie per indirizzare lo sviluppo di una moto che negli ultimi anni è diventata inguidabile per tutti i piloti del marchio.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Così, il #93 spera di mettere la parola fine a un calvario che dura dal 2020, quando è finito a terra nella gara di Jerez. Marc si era fratturato il braccio destro e si era operato di fretta per poter tornare la settimana dopo in sella alla RC213V. Tuttavia, non ha preso parte alla gara e pochi giorni dopo si è dovuto operare nuovamente per riparare la placca in titanio, rotta mentre apriva una finestra.

Marquez si sarebbe poi operato una terza volta in quel fatidico 2020, dato che ha avuto diverse difficoltà a far saldare l’omero. Nel 2021 è tornato a correre, ma portandosi dietro importanti conseguenze che gli hanno impedito di divertirsi sulla moto. Stando così le cose, nello scorso Gran Premio d’Italia al Mugello ha deciso di interrompere le sua stagione per tornare a operarsi per la quarta volta.

Il pilota di Cervera ha spiegato in diverse occasioni che la sua intenzione (e quella di Honda) fosse quella di tornare prima che si concludesse questa stagione. I test di Misano serviranno da prova per verificare la sua resistenza su una MotoGP e determineranno quando tornerà a schierarsi sulla griglia di partenza di un gran premio.