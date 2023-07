MotoGP | Marquez apre il suo motorhome a due ospiti a Barcellona

Marc Marquez aprirà le porte del suo motorhome, installato al Circuit de Barcelona, affinché due fortunati ospiti possano trascorrere la notte del sabato del fine settimana del Gran Premio de Catalunya della MotoGP, che si disputerà il primo weekend di settembre.

L'otto volte campione del mondo diventerà anfitrione del suo motorhome, che sarà situato proprio nel cuore dell'azione durante il gran premio, consentendo agli "inquilini" di accedere all'area paddock o di seguire la lotta per la pole position in pista, tra le altre esperienze uniche.

"Lo spazio dei motorhome durante un gran premio è riservato esclusivamente ai piloti e al loro staff. Gli ospiti vivranno un'esperienza unica, alla quale nessun altro ha accesso", spiega lo stesso Marc, "Sarà l’esperienza della vita: è un soggiorno raro, dietro le quinte, nel mondo delle corse ai massimi livelli".

Marc Marquez, Repsol Honda motorhome Photo by: Airbnb

L'azione consiste in un soggiorno di una notte (2 settembre), per un massimo di due persone, in un motorhome situato accanto a quello che Marc utilizza come abitazione durante i fine settimana dei Gran Premi, nell'area riservata esclusivamente ai piloti della classe regina nel paddock del circuito.

L'interno del motorhome è stato decorato con una selezione di cimeli personali scelti dal pilota stesso, come caschi, tute e alcuni dei suoi trofei, e dispone di un'ampia camera da letto, un bagno, una zona giorno e pranzo, oltre a uno spazio allestito come un'officina.

Oltre all'esperienza inedita di dormire nell'area motorhome dei piloti della MotoGP, la prenotazione include posti VIP per assistere alla gara in un'area esclusiva, l'accesso alla pitlane per assistere alla partenza, pass per il paddock, una prova al simulatore, visite guidate al paddock e ai box e altri servizi esclusivi durante il sabato e la domenica del Gran Premio, il tutto al prezzo di soli 93 euro, in omaggio al numero del pilota.

Chiunque voglia vivere questa esperienza unica può acquistarla attraverso il portale di Airbnb, che aprirà le prenotazioni il 19 luglio alle ore 19.00.

Ecco il motorhome che verrà installato nel paddock del Montmeló:

Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 1 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 2 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 3 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 4 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 5 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 6 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 7 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 8 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 9 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 10 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 11 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 12 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 13 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 14 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 15 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 16 / 17 Foto di: Airbnb Marc Marquez, Repsol Honda motorhome 17 / 17 Foto di: Airbnb