MotoGP | Marquez approva la modifica al calendario: "La cosa più importante è cessare i conflitti"

Marc Marquez ha anticipato di un giorno il suo viaggio a San Paolo per partecipare ad un evento con uno dei suoi sponsor personali, alla vigilia del Gran Premio del Brasile che prenderà il via questo giovedì a Goiania.

Il campionato torna nel Paese sudamericano dopo oltre due decenni e lo farà proprio dove si sono disputati i primi tre Gran Premi brasiliani tra il 1987 e il 1989, quasi quarant'anni fa, sebbene con un tracciato, l'Autodromo Ayrton Senna di Goiania, completamente ristrutturato e modernizzato.

Nonostante il tracciato sia caratterizzato da curve prevalentemente a destra, Marc Marquez, specialista dei circuiti in senso antiorario, spera di poter mettere a frutto la sua abilità di vincere sui circuiti nuovi, come ha fatto lo scorso anno all’esordio del Balaton Park, e in precedenza a Buriram, Termas de Rio Hondo o Austin, nell’anno del suo debutto nella classe regina, il 2013.

"Appena arrivati in Brasile, si percepisce chiaramente l'entusiasmo che circonda questo evento", ha spiegato Marquez durante l'evento tenutosi a San Paolo.

Marc Márquez e Diogo Moreira durante un evento a San Paolo, Brasile Foto di: Estrella Galicia

"Il ritorno della MotoGP in Brasile dopo tanti anni è qualcosa di molto positivo per il campionato e per tutti gli appassionati, e vedere che tutti i biglietti sono esauriti dimostra quanto fosse forte il desiderio di questo ritorno", ha assicurato il pilota della Ducati. "Sarà un fine settimana intenso e l'obiettivo è essere competitivi fin dal primo momento e dare il massimo in pista", ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto della modifica del calendario per rinviare il Gran Premio del Qatar a fine stagione, spostando gli appuntamenti di Portimao e Valencia, Marc ha messo la pace in Medio Oriente al di sopra di ogni altra considerazione. "La cosa più importante è la cessazione dei conflitti per garantire la pace e la sicurezza in quelle zone".

Moreira emozionato per la sua gara di casa

E se Marc Mrquez è il presente più solido della MotoGP, il giovane esordiente Diogo Moreira è il futuro più entusiasmante per il campionato. Il giovane campione del mondo della Moto2 nel 2025 ha partecipato anche all'evento di San Paolo, a pochi giorni dalla sua seconda gara nella classe regina questo fine settimana, il suo Gran Premio di casa.

Diogo Moreira e Marc Márquez Foto di: Estrella Galicia

"Sono molti mesi che parliamo del Gran Premio del Brasile e si percepisce l'entusiasmo nell'aria", ha sottolineato il pilota della Honda-LCR. "Per me è qualcosa di molto speciale: fin da piccolo sognavo di gareggiare 'in casa' in sella ad una MotoGP e poterlo realizzare in questa stagione è incredibile. Credo che tutti i tifosi brasiliani lo stiano vivendo con la stessa emozione; vedere che i biglietti sono esauriti dimostra quanto ci fosse voglia che tornassimo", ha aggiunto il pilota ventunenne.

"Sarà un weekend molto intenso ed emozionante. Siamo solo alla seconda gara dell'anno, quindi l'obiettivo è continuare a capire meglio la moto e adattarci alla categoria passo dopo passo. Ciononostante, arriviamo motivati e fiduciosi. Correre in casa dà sempre una marcia in più e daremo il massimo affinché i tifosi si divertano", ha concluso il pilota di Guarulhos, nella stessa San Paolo.