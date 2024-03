MotoGP | Marquez: “Mi manca ancora fiducia, ma mi sono divertito”

Era uno dei piloti più attesi e non si può certo dire che abbia deluso le aspettative. Nella Sprint del Gran Premio del Qatar, Marc Marquez ha lottato come un leone per riuscire a ottenere il massimo risultato possibile, che è stato un quinto posto. Non un podio né tantomeno una vittoria come molti credevano, ma i presupposti sono più che buoni.

“Mi sono divertito e ho superato sul rettilineo”, ha spiegato ai microfoni della stampa al termine della Sprint di Lusail, dove in qualche momento è riuscito anche a stare in lotta con il gruppo di testa. “Lottare con una Ducati è più facile perché puoi sorpassare sul rettilineo. Mi mancano ancora tre decimi che hanno gli altri, come Aleix Espargaro o Jorge Martin”.

Non sono mancati momenti concitati, con bagarre e sorpassi che ci hanno fatto rivedere il “vecchio Marc”, quello che non ha timori e si butta nella lotta: “Ho commesso un errore al primo giro, mi sono infilato in una bagarre con Fabio Di Giannantonio un po’ assurda e poi ho dovuto spingere tanto per tornare sui piloti davanti”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la buonissima prestazione messa in atto nel sabato qatariota, l’otto volte campione del mondo sta ancora imparando a conoscere la GP23, che richiede uno stile di guida diverso rispetto alla Honda, a cui è stato abituato per 11 anni: “Mi manca la fiducia per andare più veloce, ma oggi mi sono divertito. Sono andato davanti, poi indietro. È ancora presto per sognare il podio, meglio porsi obiettivi più realisti. Voglio di più, ma ora non posso”.

“La Ducati va molto bene, ma ci sono dei punti in cui bisogna saperla guidare e non maltrattarla. Il problema è stato di temperatura delle gomme, la pressione si è alzata. Secondo la mia mentalità, è un buon debutto, ma si può fare molto di meglio, vincendo. Sono dove avevo detto, ci sono tre o quattro piloti più veloci di me. Aleix era il più veloce di tutti, penso che per domani sia il favorito se tutto va come oggi”, ha concluso Marquez.