MotoGP | Marquez allontana le voci di "biscotto": "Ho fatto come in passato in Australia"

Marc Marquez è tornato e ha già ottenuto tre vittorie in questa stagione, la prime dopo la sua decisione di lasciare la Honda e correre per quella che è sicuramente una delle squadre più piccole della griglia, il Gresini Racing.

Nel 2015 il titolo era in palio tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, entrambi sulla Yamaha, e Marquez, nel GP d'Australia di quell'anno, attaccò alla fine per battere lo spagnolo e togliergli cinque punti. Una situazione molto simile a quella di questa domenica, quando ha rischiato di cadere alla partenza, è risalito di undici posizioni, ha superato Pecco Bagnaia e, a quattro giri dalla fine, ha superato Jorge Martin per togliergli cinque punti.

Questi punti potrebbero essere decisivi alla fine dell'anno, ma dimostrano che Marquez non ha intenzione di aiutare Martin nella lotta per il campionato, come era stato fortemente vociferato dai media e dai tifosi italiani, riportando alla ribalta il famoso "biscotto".

"Sono un pilota in attività e preferisco non pensare al passato, ma visto che sono qui da circa dieci anni, ho cercato di fare come ho fatto in passato qui in Australia. Non sarà la prima e spero nemmeno l'ultima volta: gestire la gara e cercare di vincerla alla fine", ha spiegato il pilota di Gresini in una piccola chiacchierata con i media spagnoli dopo la conferenza stampa ufficiale che ha seguito la cerimonia del podio.

Marc Márquez, Gresini Racing, Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Dorna

"Non so se Jorge avrà bisogno di questi cinque punti alla fine della stagione, ma si cerca di pianificare le gare al meglio, conoscendo i propri limiti e le condizioni", ha chiarito Marc che andrà per i fatti suoi, senza pensare a ciò di cui hanno bisogno gli altri.

Dopo una traversata nel deserto, che sembrava la fine di una carriera di successo, Marc è riuscito nel suo primo anno con la Ducati satellite a vincere nuovamente delle gare e quest'anno ne ha vinte tre, con Phillip Island dopo Aragon e Misano.

"È sempre importante vincere in qualsiasi situazione. A Misano, è vero che siamo stati aiutati da quelle quattro cadute all'inizio, ma Pecco mi ha spinto per tutta la seconda parte della gara e siamo riusciti a tenerlo a bada. Qui a Phillip Island ci siamo giocati la vittoria con Martin. Sono momenti che, se vuoi lottare per il titolo, devi essere più costante e devi essere in grado di fare anche su altri circuiti", ha detto, riferendosi alle piste con prevalenza di curve a destra. "Tutte le vittorie sono importanti e aumentano la fiducia", ha aggiunto il catalano.

Marc Márquez está de vuelta Foto de: Dorna

Dopo aver raggiunto i suoi grandi obiettivi: divertirsi di nuovo, essere di nuovo felice sulla moto, vincere di nuovo ed ottenere un posto nel team ufficiale Ducati, il prossimo passo è vincere di nuovo un Campionato del Mondo.

"Ho un piano. No, il piano è finito e ha funzionato bene. Ora ho una strategia, che consiste nel cercare la costanza e migliorare i miei punti deboli, che non sono altro che le qualifiche (Q2). A parte Mandalika, che non era nelle mie mani, a Motegi ho fatto un buon giro e anche in Australia".

L'incontro di Marc con i media spagnoli ha fatto seguito a una conferenza stampa in cui Bagnaia è stato insolitamente serio. L'italiano vede ora complicarsi le sue possibilità di titolo dopo aver perso altri dieci punti nei confronti di Martin, che sarebbero potuti essere quindici se non ci fosse stata la vittoria di Marquez, fugando ogni dubbio su una "partnership" tra gli spagnoli. Marc vede ora il pilota del Prima Pramac Racing come favorito.

"È ovvio che è molto meglio avere venti punti di vantaggio che da recuperare. Quindi, per il momento, il favorito è Martin, che è il leader", ammette, ma senza dare nulla per scontato.

"Sicuramente l'Australia è uno dei circuiti in cui Jorge aveva l'obiettivo di prendere punti, e l'ha fatto, prendendone parecchi. Ora arrivano la Thailandia e la Malesia dove, in teoria, Pecco dice che recupererà. In questo campionato non piove, ma se piove vedo Martin più forte di Bagnaia", ha detto.

"Quest'anno, la cosa bella e brutta di questo campionato è che non si può parlare perché succede il contrario di quello che si dice. Cercheremo di dare il massimo e tra loro due possa vincere il migliore", ha detto l'otto volte campione del mondo.