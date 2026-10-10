MotoGP | Marquez: "Alla prima curva eravamo quattro moto parallele e siamo andati tutti lunghissimi"
Il pilota della Ducati ha conquistato una vittoria inattesa nella Sprint di Mandalika, approfittando di un problema con la pressione della gomma anteriore del rivale Martin, costretto a rallentare e a farlo passare, cedendogli la leadership iridata. Il #93 ha detto la sua anche sulla prima curva, che ha portato al contatto Bezzecchi-Fernandez.
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Mandalika era cerchiata in rosso come quella che avrebbe dovuto essere la gara più ostica in questo finale di stagione per Marc Marquez, visto che sull'isola di Lombok non aveva neanche mai finito una gara lunga, ma il pilota della Ducati è riuscito a ribaltare ogni tipo di pronostico nella Sprint, conquistando una vittoria insperata che gli ha permesso di portarsi per la prima volta in questa stagione in vetta alla classifica iridata in solitaria, seppur con appena quattro punti di margine sul rivale Jorge Martin.
Come ormai tradizione, il #93 ha provato a mettersi davanti a tutti alla prima staccata, ma questa volta non c'è riuscito, perché si è ritrovato a sandwich tra l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio e l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che a sua volta aveva all'esterno Raul Fernandez. Tutti hanno provato a staccare il più avanti possibile, finendo lunghi, e a farne le spese sono stati il riminese ed il pilota del Trackhouse Racing, che sono finiti ruote all'aria.
Tutta questa dinamica ha finito per favorire "Martinator", che è riuscito ad infilarsi all'interno e a prendere il comando proprio davanti al nuovo leader iridato. Il rivale però era partito probabilmente con una pressione troppo bassa per la gomma anteriore, quindi a cinque giri dal termine è stato costretto a rallentare e a far passare Marc per provare a riportarla nei valori corretti.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il madrileno poi è andato anche lungo in staccata alla curva 16, arretrando quarto e permettendo a Marc di centrare l'ottava vittoria stagionale in una Sprint, che rischia di avere un peso specifico importante, visto che questa era una pista che doveva sorridere all'Aprilia e fino alla gara breve sembrava essere davvero così.
"L'obiettivo era provare a fare il meglio possibile e salvare un weekend sulla carta difficile, e per il momento lo stiamo facendo. Il primo target era la qualifica e nel primo run sono riuscito a fare un bel giro da solo. Poi nel secondo invece abbiamo giocato le nostre carte", ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP, facendo riferimento anche a quando nella Q2 era andato ad infastidire il rivale nel secondo time attack, precedendolo poi al quarto posto in griglia.
"Nella Sprint poi ho spinto per quello che ne avevo. Ho avuto fortuna, perché Martin ha avuto un problema con la pressione della gomma anteriore. Io ero dietro di lui ed avevo dovuto rallentare, perché la pressione era salita tantissimo. Lui invece ha avuto il problema opposto, perché non avendo nessuno davanti la sua si è abbassata, quindi sono stato fortunato che ha avuto quel problema", ha aggiunto.
Il nove volte campione del mondo ha detto la sua anche su quanto accaduto alla prima staccata: "La partenza è stato un momento molto critico, perché non l'avevo immaginata così. Il problema è che siamo arrivate quattro moto in parallelo: penso che Bezzecchi stesse guardando dove staccava Raul, io guardavo dove lo faceva Bez e Di Giannantonio guardava dove lo facevo io. In questo modo abbiamo fatto un effetto domino e siamo andati tutti lunghissimi, così Martin ha fatto da quinto a primo".
In tema di partenze, è innegabile però che da quando sono stati vietati gli abbassatori anteriori, Marc si è dimostrato uno dei più bravi a sfruttarle: "E' molto più manuale, devi giocare molto di più con la frizione. Prima era una bomba, mollavi la frizione e la moto non è che la facesse da sola, ma era molto più facile. Adesso è molto più semplice sbagliarla, ma quando la fai bene, fai davvero la differenza. Ma ne ho anche sbagliate, come ad esempio in Austria".
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