MotoGP | Marquez: "Adattarmi a moto nuova? Non mi piace, ma non lo escludo"

Nelle prime ore del giovedì del Gran Premio d’Italia, è trapelato che Ducati ha scelto Jorge Martin come compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel team ufficiale per il prossimo anno. Con il passare delle ore, il discorso di Marquez si è indurito. In un primo momento, è stato chiesto al pluricampione del mondo cosa pensasse di questa situazione e si è mostrato disorientato: “Non è questa l’informazione che ho io”, ha risposto a una delle tante interviste che ha rilasciato la mattina, a cui hanno fatto seguito molte altre nel pomeriggio.

Sicuramente, dopo aver dato credito all’arrivo di Martin nel box rosso, Marquez ha riformulato la sua strategia, lasciando intendere che la decisione presa dal costruttore bolognese non inciderà sul suo futuro se non coincide con la sua volontà. Per logica e per gli impegni contrattuali che ha il marchio italiano, l’operazione più conveniente sarebbe che il #93 andasse in Pramac, che ha in mano il rinnovo dell’accordo con Ducati per continuare a disporrre di due Desmosedici con l’ultimo aggiornamento per i prossimi due anni.

Questa strada però non convince affatto il pilota di Cervera, che non è così invogliato all’idea di uscire da una struttura satellite per approdare in un’altra. “Pramac non è un’opzione per me”, ha affermato a mezzogiorno. Nel pomeriggio, dopo la consueta conferenza stampa, l’otto volte iridato ha incontrato i media spagnoli ed è stato un po’ più esplicito sulle diverse alternative che può avere.

Marc Márquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

“Non passerò da un team satellite a un altro. L’anno scorso ho lasciato Honda per andare da Gresini e qui mi sto trovando bene. Era una situazione molto delicata nella mia carriera, ma ora sono competitivo e mi sto divertento”, ha spiegato Marquez, che non ha chiusto la porta all’idea di lasciare la “famiglia” Ducati. “Non ho voglia di adattarmi di nuovo a una moto, ma non lo escludo. Ho la fortuna che in questi tre scenari che ho mi sentirei bene, anche se ho le mie priorità”, ha aggiunto il catalano, che ha sul tavolo un’offerta da parte del gruppo Pierer Mobility.

Persa l’opportunità di vestirsi di rosso, il prossimo punto sulla lista delle priorità passa dal restare in Gresini, ma con la Desmosedici dell’anno in corso, la stessa che avranno Martin e Bagnaia. Per materializzare questo scenario, Pramac non dovrebbe esercitare l’opzione di rinnovo con Ducati che ha sul tavolo per firmare, presumibilmente, con Yamaha o rinunciare a uno dei due prototipi ufficiali “cedendone” uno a Gresini. “Ho già riferito a chi deve saperlo come mi sentirei a mio agio”, ha concluso Marquez.