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MotoGP | Marquez ad un passo dal titolo e Bagnaia KO: un Qatar a due facce in "Inside Ducati"

Marc Marquez ha fatto leva sull'intelligenza per arrivare secondo in Qatar e mettere in discesa il suo decimo titolo mondiale in vista di Portimao. Ducati mostra come l'ha vissuta nel suo ultimo Inside, con uno spazio dedicato ovviamente anche all'infortunio di Pecco Bagnaia.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 11 nov 2026, 16:21

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Il Gran Premio del Qatar di MotoGP ha avuto di tutto, nel bene e nel male, per la Ducati. Sul fronte positivo, Marc Marquez ha brillato di luce propria nella notte di Lusail, in una gara molto intelligente per chiudere secondo dietro a Marco Bezzecchi, portandosi a un passo dal suo decimo titolo Mondiale. Sul fronte negativo, il marchio ha dovuto fare i conti con un infortunio di Pecco Bagnaia in quello che stava vivendo il suo miglior weekend da molto tempo. Il costruttore bolognese ha mostrato come ha vissuto tutto questo dietro le quinte nell'ultimo capitolo del suo "Inside".

L'appuntamento sul circuito di Lusail è iniziato con grande incertezza per la situazione in Medio Oriente, ma nonostante le preoccupazioni, i piloti hanno trovato normalità in Qatar fin da giovedì.

Marquez ha rivelato, tuttavia, di essere arrivato il più tardi possibile, e che il suo obiettivo era tornare in Spagna il prima possibile. Senza pensare del tutto al titolo, e più a costruirsi un match point più favorevole per Portimao. Certo, scherzando con la sua squadra fin dal suo arrivo in pista, e lasciando frasi memorabili: "Questo titolo potevano perderlo solo loro", in risposta all'Aprilia e a Jorge Martin. Bagnaia, dal canto suo, ha affrontato il weekend con grandi aspettative, visto che Lusail poteva adattarsi a lui molto meglio rispetto alle gare precedenti.

Venerdì, le buone sensazioni per i due piloti della Ducati sono state confermate fin dalle prime prove, anche se Marquez ha perso improvvisamente la catena della sua moto nella sessione serale. "La gomma morbida è molto buona", hanno concordato entrambi i compagni scambiandosi impressioni.

Sabato, Marquez ha iniziato con sensazioni un po' peggiori, ma è stato secondo in griglia. "La prima fila è buona", hanno convenuto dal suo lato del box. Bagnaia ha confermato le sue aspettative, quinto. Nella Ssprint, sono arrivati gli alti e bassi: Marquez ha vinto (nonostante il contatto avuto con Marco Bezzecchi) e Bagnaia è finito a terra dopo un gran volo per un contatto con Fermin Aldeguer.

Ducati ha mostrato, prima della ripartenza, come Marquez e Gigi Dall'Igna abbiano scelto di montare una gomma nuova (mentre il #93 si preoccupava per il suo compagno). "Questo è difendere all'italiana, catenaccio!", sono state le parole di Márquez dopo quanto accaduto nella Sprint, prima di spiegare come l'airbag gli si sia attivato alla curva 1 dopo il duello con Bezzecchi. Si mostra anche come Dall'Igna sia andato a congratularsi con Jorge Martin per il suo terzo posto.

Domenica, il primo protagonista è stato Bagnaia. L'italiano ha lasciato il Qatar con le stampelle, diretto in Italia per essere operato con successo questo martedì. Il #63 non ha ancora una data esatta per il rientro, ma lui stesso lo anticipava già: "Ci vediamo a Portimao... O a Valencia".

In gara, Marquez ha completato una grande corsa chiudendo secondo. Un risultato che ha considerato positivo fin dall'inizio, come ha commentato con la gente della sua squadra. Il tutto, tra l'altro, mentre era fisicamente esausto per le dure condizioni a Lusail, e riceveva il saluto del calciatore Joselu, e successivamente di Pablo Sarabia. In conferenza stampa, il #93 ha dato la chiave della sua preparazione e di ciò che farà a casa in vista di un GP di Portimao che può essere un'altra pagina d'oro nella sua carriera:"Mangiare, allenarsi, dormire e ripetere".

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