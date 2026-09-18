MotoGP | Marquez: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo"

Marc Marquez giovedì, alla vigilia del GP d'Austria, ha assunto il suo ruolo di favorito al titolo, essendo onesto e coerente con le sue parole, visto che quest'anno ha sempre sostenuto che il leader del mondiale, fino a quel momento Jorge Martin, fosse sempre il favorito.

Ma ha anche voluto essere coerente con il suo nuovo approccio ai Gran Premi, in cui cerca di risparmiare quanta più energia possibile il venerdì, per poterla sfruttare il sabato e la domenica. Questo venerdì, invece, non è stato di quelli in cui risparmiarsi e, inoltre, gli è spuntato un altro rivale che, alla minima occasione, entrerà nella lotta per il campionato. Un Pedro Acosta che ha dominato la giornata dall'inizio alla fine, e con chiarezza.

"Per il momento, Acosta è stato il più veloce qui ed è il favorito", ha ammesso senza giri di parole Marquez.

Il pilota della Ducati è rimasto tutto il giorno vicino al murciano nella classifica, ma non nei cronologici, dove è arrivato a essere a quasi mezzo secondo prima di dare uno strappo finale e chiudere quarto, a due decimi. "Oggi bisognava spendere, bisognava spingere perché già dall'inizio ho visto che non guidavo con tutta la comodità di altri circuiti".

Per poter proseguire la sua striscia di cinque vittorie nelle ultime sette gare (quattro doppiette), Marquez dovrà avvicinarsi di più al precipizio.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"I rischi si assumono sempre", ha detto, prima di fare un pronostico: "Acosta non è la nostra guerra, ma non lo escludo dalla lotta per il titolo. Abbiamo recuperato 102 punti in sette gare, e lui è a poco più di 60 e mancano otto gare", ha detto, facendo rapidamente i calcoli il pilota di Cervera.

Sulla scomodità a cui faceva riferimento Marquez, ha voluto fare una precisazione. "La cosa positiva è che siamo migliorati molto dalla prima uscita all'ultima, ma per ora non siamo in condizione di lottare per la vittoria", ha spiegato, provando a tirarsi fuori.

Uno dei motivi per cui il Red Bull Ring può essere più difficile per il pilota della Ducati va cercato negli pneumatici. "Qui la carcassa cambia ogni anno, e questo influisce sul comportamento della moto".

Marquez condividerà il box con Acosta il prossimo anno in Ducati, per il momento mantengono un buon rapporto, come si è potuto vedere domenica nel parco chiuso dopo la gara di Misano. Il catalano vede nel murciano un pilota di livello. "Pedro è andato molto forte su molti circuiti, e qui è il più veloce", ha concluso prima di vedere se sarà capace di tirare fuori un asso dalla manica in ciò che resta del weekend.