MotoGP | Marquez: "Acosta è un pilota talentuoso, veloce e giovane. E' un buon acquisto per Ducati”

Marc Marquez è stato uno dei grandi nomi degli ultimi sette giorni nel Mondiale MotoGP. Innanzitutto perché a Brno, una pista che avrebbe dovuto complicargli la vita più di Balaton Park, dove ha dominato, ha vinto nonostante fosse un circuito con una maggioranza di curve a destra. Cosa che lo ha reinserito pienamente nella lotta per il titolo vista l'assenza, nella giornata di domenica, di Marco Bezzecchi. Ma, oltre a questo, è stato anche il protagonista, diretto o indiretto, di due notizie chiave per il futuro del campionato.

Una volta firmato il cosiddetto "Patto della Concordia" tra il Mondiale ed i costruttori, valido fino al 2031, si è iniziato a sbloccare il mercato piloti per la prossima stagione. Il primo annuncio, già concordato dall'inverno, ha confermato il rinnovo del campione del mondo in carica con la Ducati per le prossime due stagioni, fino al 2028. Anni in cui, inoltre, avrà un nuovo compagno di box, dato che è stato confermato anche l'ingaggio di Pedro Acosta da parte della squadra ufficiale di Borgo Panigale, in sostituzione di Pecco Bagnaia.

Marquez si è presentato questo giovedì ad Assen, per il Gran Premio d'Olanda, e le sue prime dichiarazioni, rilasciate a DAZN, sono servite a spiegare il suo rinnovo con Ducati: "Sono contento per il rinnovo con Ducati. Evidentemente non è stato facile, soprattutto prendere la mia decisione. Ma mi hanno aiutato moltissimo i progressi delle ultime due settimane, soprattutto in vista del fatto di vedermi mentalmente per altri due anni in MotoGP, nel 2027 e nel 2028. Spero e desidero che il fisico mi accompagni. Se mi accompagnerà, ce li godremo", ha detto il pluricampione, lasciando intendere il ruolo giocato dal suo ultimo contrattempo fisico alla spalla nel risolvere il suo futuro.

Il pilota di Cervera ha parlato anche della figura di Acosta, il suo nuovo compagno, anche se non ha voluto dilungarsi molto per rispetto a Bagnaia: "Pedro è un pilota talentuoso, molto veloce, giovane, fisicamente fresco... Credo che sia un buon acquisto per Ducati, per tutta la squadra. Ma non entrerò più nei dettagli, perché rispetto molto anche il mio attuale compagno, Pecco Bagnaia. Credo che meriti questo rispetto".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

In una dichiarazione al sito ufficiale della MotoGP, il #93 ha fornito qualche dettaglio in più su questi ultimi movimenti: "Se ho fatto il passo di rinnovare, significa che sul piano mentale mi sento preparato e che, per quanto riguarda la condizione fisica, mi sento sempre meglio. Spero e desidero continuare con questo progresso, e godermi il 2027 e il 2028 insieme al Ducati Lenovo Team".

"Per me è stato super importante che, anche quando ero infortunato, Ducati credesse in me ed iniziasse a proporre alcune cose. Questo mi ha dato molta fiducia perché, alla fine, è importante quando non sei al tuo livello migliore, per quanto abbia vinto il campionato l'anno scorso, che continuino a credere in te. È super importante per un pilota. Questo mi aiuta anche a credere in me stesso e a continuare i miei progresso. I passi della settimana scorsa (la sua vittoria a Brno) mi hanno aiutato anche a prendere la decisione", ha proseguito.

Infine, interrogato su cosa aspettarsi da lui nel fine settimana, nella "Cattedrale" di Assen, che dal suo punto di vista si presume ancora più complessa di Brno, ha indicato: "Questo sarà uno dei, spero e desidero, ultimi circuiti in cui avrò bisogno di sopravvivere. Poi, a partire dal Sachsenring, cercherò di fare qualche buon passo avanti".

"Però, sì, Assen, anche quando sono stato totalmente in forma, è stato un circuito in cui ho sofferto un po'. Vedremo. Partiremo dalle Libere 1 e, passo dopo passo, capiremo fin dove possiamo arrivare. Naturalmente, quando vinci due gare di fila, la motivazione aumenta, ma ora è il momento di continuare a pensare più del solito. Quindi questo mi aiuterà", ha concluso.