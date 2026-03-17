MotoGP | Marquez a capo di una squadra dopo la carriera da pilota? "Non si sa mai"

Marc Marquez vede avvicinarsi la fine della sua carriera da pilota. Pesantemente provato da infortuni e vari problemi fisici negli ultimi anni, riesce ancora a dare il meglio di sé in pista, ma sa bene che i suoi giorni sono ormai contati, al punto che ha esitato a lungo prima di rinnovare per due anni con la Ducati, preferendo inizialmente impegnarsi solo per un’altra stagione.

L'idea di smettere di correre ha preso piede nella mente di Marquez sin dal suo incidente del 2020. Credeva di doversi rassegnare, prima di riuscire finalmente a curarsi e tornare gradualmente al vertice. Cosa succederà alla fine del 2028, quando scadrà il suo prossimo contratto, la cui ufficializzazione è attesa a breve? Avrà quasi 36 anni e probabilmente tutte le ragioni per accettare che potrà tranquillamente iniziare la sua seconda vita.

Ma di cosa sarà fatta questa vita? Recentemente, il pilota della Ducati ha accennato all'idea del ritiro ammettendo per il momento solo una cosa: che rimarrà strettamente legato alle moto. D'altra parte, quando gli è stato chiesto, al GP di Thailandia, se si vedesse come team manager, ha ammesso che non è ancora così.

"Non per il momento", ha risposto il campione del mondo in carica a questa domanda. "Sono totalmente concentrato sulla guida. Come ho già detto, quando si è piloti, ci si concentra solo sulla guida. È la mia filosofia".

"Per il futuro, non si sa mai. Tra qualche anno la mia carriera sarà finita e deciderò. Ma so comunque che la MotoGP e la moto fanno parte della mia vita e continueranno a farne parte".

Marc Márquez potrebbe un giorno ricoprire un ruolo diverso da quello di pilota in una scuderia? Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Per il momento, Marc Marquez assicura di non essersi fissato una scadenza, ritenendo che il momento giusto per ritirarsi sia qualcosa che alla fine si impone al pilota. Ammette tuttavia di provare una stretta al cuore a questa prospettiva. "Direi che è motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo è triste perché si vedono passare gli anni", ha dichiarato qualche giorno fa.

Molti ex piloti continuano ad essere coinvolti in MotoGP

Non sono rari i piloti che, al termine della loro carriera sportiva, hanno assunto un ruolo di responsabilità all'interno di una squadra. Negli attuali box della MotoGP si incontrano, ad esempio, Alberto Puig, Gino Borsoi, Pablo Nieto, Davide Tardozzi o ancora Massimo Meregalli. Tutti hanno corso a livello internazionale, nei Gran Premi o con le derivate di serie, con più o meno successo, e hanno poi deciso di investire la loro esperienza nella gestione di una squadra.

Altri hanno assunto la direzione di una squadra, come Giacomo Agostini e poi Wayne Rainey alla Yamaha. E alcuni sono arrivati addirittura a creare la propria squadra. È il caso di Lucio Cecchinello, alla guida del team LCR, che ha fondato originariamente per correre lui stesso prima di accogliere la nuova generazione, in particolare Casey Stoner, che ha fatto debuttare in MotoGP.

Fondando la sua scuderia, ha seguito le orme di Fausto Gresini e Jorge Martinez che, come lui, hanno corso a lungo nelle categorie minori prima di lanciare la propria scuderia, ottenendo un grande successo.

Altri grandi nomi hanno scritto pagine importanti della storia del motociclismo come proprietari della propria scuderia, come Kenny Roberts e Sito Pons. E poi c'è il caso di Valentino Rossi, che ha effettivamente creato una scuderia e ne controlla tutte le decisioni importanti, pur rimanendo in secondo piano nei Gran Premi, dove delega la gestione al suo direttore ed al suo team manager.

Valentino Rossi, ex avversario di Marc Márquez in pista, ha creato la sua scuderia. Foto di: Media VR46

Per avere successo come dirigenti, questi ex piloti, spinti da una profonda passione che le corse non hanno intaccato, mettono in pratica ciò che la loro carriera sportiva ha insegnato loro. Offrono consigli, una visione, ma devono comunque imparare a lasciare spazio ai propri piloti, senza sostituirsi a loro.

Devono anche integrare le emozioni della gara in modo diverso perché, dal muretto dei box, la loro percezione cambia: non hanno più il controllo, non sono più protagonisti assoluti. Con una nuova responsabilità sulle spalle, alcuni spiegano anche di aver scoperto un lavoro di squadra più intenso, in cui è necessario liberarsi dell’egocentrismo che si può attribuire ai piloti.

Marc Marquez seguirà questa strada tra qualche anno? Solo il futuro ce lo dirà...

Con Vincent Lalanne-Sicaud