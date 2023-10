MotoGP | Marquez: "Il 4° posto non l’ho vinto io, l’ha perso Aleix”

Non appena è stata ufficializzata la firma di Marc Marquez con Gresini, in vista del 2024, Motorsport.com ha riportato che la Honda non avrebbe posto alcun ostacolo affinché lo spagnolo potesse guidare la Ducati nei test di Valencia, il martedì successivo all’ultima gara di questa stagione. Tuttavia, ci sono volute un paio di settimane prima che la Casa giapponese rendesse pubblico il suo accordo, in un altro segno dell'interesse di entrambe le parti a concludere il loro rapporto nel modo più armonioso possibile.

"Voglio ringraziare la Honda per avermi permesso di provare la Ducati a Valencia. Non volevo andare in inverno senza provare la moto, ma avrei capito. Non mi hanno dato alcun problema", ha dichiarato un Márquez molto soddisfatto dopo aver completato una delle migliori Sprint della stagione fino ad ora. Il pilota spagnolo è partito ottavo, dalla terza fila dello schieramento, ed è riuscito a posizionarsi nel gruppo di inseguitori di Jorge Martín, che nessuno è riuscito a raggiungere nelle 13 tornate completate.

Con il passare dei giri, il pilota della Honda è stato in grado di riposizionarsi tra il quinto e il sesto posto per poi concludere in quarta posizione, grazie a due errori che Aleix Espargaró ha commesso nel finale. Questo gli hanno permesso di superare il pilota dell'Aprilia. Venerdì, Márquez aveva commentato che i distacchi molto corti del gruppo non gli avrebbero permesso di stare vicino ai primi, ma il ritmo che ha mostrato ha potuto sorprendere se stesso e tagliare il traguardo a soli tre secondi e mezzo dal vincitore.

"Oggi è andata bene, avevo il ritmo ed è stato migliore del previsto. Ho rischiato ed è andata bene. È vero che è solo una Sprint, è un quarto posto, ma questi risultati ora vengono bene perché siamo alle ultime quattro gare dell'anno, e le ultime quattro con la squadra. Più che il quarto posto è il modo in cui abbiamo lottato per ottenerlo", ha sintetizzato il numero 93, indirettamente grato per gli errori commessi da Espargaró nelle fasi finali della corsa.

"È stato Aleix ad aver perso il quarto posto, non l'ho conquistato io. Ha fatto due errori, alla prima e alla terzacurva, che mi hanno permesso di entrare. Poi mi ha superato di nuovo molto bene, ma all'ultima curva gliel'ho restituita e sono riuscito a fermare bene la moto", ha detto il catalano, che, nonostante la spinta al morale, non crede di poter ripetere questo risultato domenica con il doppio dei giri: "Domani non potrò prendere così tanti rischi. Per 13 giri si può fare, per 26 no", ha detto il pilota di Cervera.