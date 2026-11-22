Commento

MotoGP Portogallo

MotoGP | Marquez 10 e lode: quello del 2026 è il miglior Marc di sempre

Se il ritorno al titolo nel 2025 era parso una grande impresa, quest'anno il pilota della Ducati è riuscito a fare anche meglio, recuperando 102 punti dopo un ennesimo infortunio e conquistando il decimo Mondiale, che vale il sorpasso definitivo a Valentino Rossi ed eguaglia gli otto nella classe regina di Giacomo Agostini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 22 nov 2026, 18:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Per essere uno che ci ha abituati a vincere e a dominare, è curioso che Marc Marquez sia definitivamente entrato nella leggenda con un misero ottavo posto. Dopo aver visto sfumare un match point abbastanza agevole, con un errore non da lui nella Sprint, oggi per il pilota della Ducati contava una cosa sola: ripartire da Portimao con la decima corona di campione del mondo sulla sua testa.

E' proprio questo che lo ha portato a correre in difesa e non ha avuto problemi ad ammetterlo dopo la gara: "Ieri è stato un grande avvertimento, quindi oggi ho detto: 'vaffanculo alla gara'". Del resto, oggi si è fatta la storia, è inutile girarci intorno: con questo decimo titolo ha superato definitivamente la sua nemesi Valentino Rossi, centrando quell'obiettivo che il campione di Tavullia ha inseguito invano per oltre una decade, ma ha anche eguagliato in cima alla classifica dei titoli nella classe regina quel mostro sacro di Giacomo Agostini, a quota otto.

E non è un caso che oggi alla sua celebrazione abbia partecipato anche "Ago", che lo attendeva in cima ad una scala di dieci gradini per porgli un casco dorato con il numero 10 sulla visiera. E mentre Marc saliva questa scala, la sua ombra veniva riflessa con la forma di una capra, chiaro riferimento al concetto di "GOAT", il più grande di tutti i tempi.

Fare questi confronti tra piloti che hanno anche corso in epoche diverse non è mai semplice, anche perché spesso entrano in gioco fattori soggettivi e i numeri da soli non possono bastare per emettere una sentenza. Il fatto stesso che Agostini si sia prestato a celebrare questo traguardo del campione di Cervera però dice molto del grande rispetto che nutre nei suoi confronti.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ma forse l'idea di avere la possibilità di superare definitivamente la leggenda italiana a livello di titoli nella top class, diventando l'unico a quota nove, potrebbe essere il nuovo grande stimolo di Marc, che probabilmente quest'anno è riuscito a portare a termine un'impresa ancora più grande rispetto a quella che aveva compiuto nel 2025.

E in questo caso non stiamo parlando solo dell'aspetto simbolico del decimo titolo, ma del modo in cui è arrivato. Il dominio dell'anno scorso ci ha riportato un Marc Marquez che ha ricordato molto quello del 2019, ovvero quello di prima dell'infortunio al braccio destro di Jerez, capace di vincere sei titoli in sette anni. Il KO del GP di Spagna del 2020 però è stato un vero e proprio spartiacque della sua carriera, che dopo anni di tormenti lo ha portato a tradire la sua seconda famiglia della Honda per salire su una Ducati satellite e capire se poteva tornare ad essere quello di un tempo.

Dopo un anno di apprendistato in sella alla Desmosedici GP del Gresini Racing, è passato al team ufficiale della Rossa ed ha dato vita ad uno dei ritorni più clamorosi non solo della storia della MotoGP, ma dello sport in generale. Nessuno prima di lui era riuscito a tornare ad essere campione nella classe regina dopo un'astinenza di cinque stagioni e Marc lo ha fatto da vero dominatore, conquistando vittorie a raffica e chiudendo i giochi addirittura con cinque gare d'anticipo.

Quando a Motegi è salito sul palco del campione, tutta l'emozione è venuta fuori nel pianto liberatorio di chi da quel momento in avanti poteva dirsi definitivamente in pace con sé stesso, come Marc ha poi spiegato più volte. Ma la gioia è durata appena una settimana, perché nella gara successiva, a Mandalika, ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio grave alla spalla destra, che lo ha costretto a fermarsi fino alla fine della stagione.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Diogo Cardoso - Getty Images

E quando è iniziata quella 2026 è stato immediatamente chiaro che c'era ancora qualcosa che non andava, soprattutto quando Marc doveva affrontare le curve veloci a destra, ma anche perché commetteva degli errori che non erano nelle sue corde. Nonostante le vittorie nelle Sprint di Goiania e di Jerez, dunque, l'avvio del campionato e stato piuttosto travagliato. Complice anche una piccola frattura ad un piede rimediata nella Sprint di Le Mans, Marc quindi ha preso la difficilissima decisione di fermarsi per operarsi di nuovo alla spalla, che continuava a tormentarlo.

Una decisione sofferta, che sembrava tagliarlo fuori dalla contesa. Al suo rientro, al Mugello, si era ritrovato infatti a chiudere settimo, potendo fare solo da spettatore alla clamorosa doppietta delle Aprilia, che aveva lanciato Marco Bezzecchi ben 102 punti davanti a lui. Un numero che avrebbe spaventato chiunque, ma non l'asso di Cervera, che non ha mai smesso di crederci, potendo contare anche sulla fiducia incondizionata degli uomini della Ducati.

Da quel momento in avanti, il suo ruolino di marcia è stato praticamente perfetto: dove sapeva che ci sarebbe stato da soffrire, come ad esempio ad Assen o a Silverstone, ha badato a portare a casa dei punti, ma soprattutto è stato implacabile in tutti quei weekend che aveva cerchiato in rosso come quelli giusti in cui attaccare. Non a caso, nei 13 Gran Premi successivi sono arrivate la bellezza di 15 vittorie tra Sprint e gare lunghe.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Risultati che, sommati anche a qualche errore di troppo e a qualche infortunio dei rivali dell'Aprilia, gli hanno permesso di completare la rimonta più clamorosa della storia. Il primato precedente era quello del suo vicino di box Pecco Bagnaia, che nel 2022 aveva vinto il titolo all'ultima gara dopo aver recuperato 91 punti a Fabio Quartararo. Marc non solo ne ha recuperati 102, ma è arrivato ad averne 62 di vantaggio alla vigilia del weekend decisivo di Portimao.

Se poi questo vantaggio si è ridotto è solo per il piccolo peccato veniale della Sprint di ieri e perché oggi ha corso pensando esclusivamente al titolo. Ma la sensazione è che, pur non avendo magari la velocità che aveva un tempo, quello di oggi è un Marquez più completo, capace di tirare fuori il massimo da ogni situazione e di sbagliare pochissimo. Insomma, il Marc più forte di sempre.

Per decidere se sarà il pilota più forte della storia del motociclismo ci sarà ancora tempo, anche perché c'è da scommettere che vorrà lasciare il suo segno anche nell'era delle 850cc, che inizierà ufficialmente nel test che seguirà l'ultima gara di Valencia...

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Bezzecchi: "Finire secondo conta tanto sia per me che per Martin, sarà una bella lotta"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 h



MotoGP | Bezzecchi: "Finire secondo conta tanto sia per me che per Martin, sarà una bella lotta"





MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo perso dei Mondiali a causa di Marc, se ne vinciamo uno per merito suo non rubiamo nulla"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 h



MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo perso dei Mondiali a causa di Marc, se ne vinciamo uno per merito suo non rubiamo nulla"





MotoGP | La tripletta Aprilia di Portimao non basta, Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta!



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 h



MotoGP | La tripletta Aprilia di Portimao non basta, Marc Marquez è campione del mondo per la decima volta!

More from

Marc Marquez





MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"





MotoGP | Marquez: "Le persone intorno a me hanno creduto in me più di quanto ci credessi io stesso"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



3 h



MotoGP | Marquez: "Le persone intorno a me hanno creduto in me più di quanto ci credessi io stesso"





MotoGP | Marc Marquez supera Valentino Rossi: ora davanti a lui ci sono solo Nieto e Agostini



MotoGP



MotoGP



Portogallo



4 h



MotoGP | Marc Marquez supera Valentino Rossi: ora davanti a lui ci sono solo Nieto e Agostini

More from

Ducati Team





MotoGP | Ecco cosa serve a Marc Marquez per diventare campione del mondo oggi a Portimao



MotoGP



MotoGP



Portogallo



8 h



MotoGP | Ecco cosa serve a Marc Marquez per diventare campione del mondo oggi a Portimao





MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Marquez per una volta si dimostra umano e la festa si sposta nel box Aprilia





MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Marquez: "Ho commesso un errore, ma non voglio rimuginarci. Domani abbiamo un'altra buona opportunità"

Ultime notizie





MotoGP | Marquez 10 e lode: quello del 2026 è il miglior Marc di sempre



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



11 min



MotoGP | Marquez 10 e lode: quello del 2026 è il miglior Marc di sempre





MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | I piloti rendono omaggio a Marc Marquez e molti lo indicano come il "GOAT"





MotoGP | Martin: "Mi è mancata un'intera stagione con Aprilia, non sono mai stato il più forte né il più veloce"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Martin: "Mi è mancata un'intera stagione con Aprilia, non sono mai stato il più forte né il più veloce"





MotoGP | Bezzecchi: "Finire secondo conta tanto sia per me che per Martin, sarà una bella lotta"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



2 h



MotoGP | Bezzecchi: "Finire secondo conta tanto sia per me che per Martin, sarà una bella lotta"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti