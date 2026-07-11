MotoGP | Marquez: "Domani ce la giochiamo tra Ducati, ma se non miglioro arrivo terzo"

Vincere al Sachsenring è talmente la normalità per Marc Marquez che, più che festeggiare il fatto di essere diventato il più vincente di sempre nelle Sprint, arrivando a quota 19 successi in carriera, il pilota della Ducati ha passato le interviste di rito ad interrogarsi sui motivi per cui non è riuscito a dominare, trascinando nella sua scia le altre due Ducati del fratello Alex e di Fabio Di Giannantonio fino alla bandiera a scacchi.

Nonostante un risultato importante anche per la corsa al titolo, che lo ha riportato a soli 32 punti dal leader Jorge Martin, il campione del mondo in carica è più preoccupato dal fatto che il feeling con la sua Desmosedici GP non è quello che avrebbe sperato. Motivo per cui bisognerà intervenire in vista della gara lunga del Gran Premio di Germania di MotoGP.

"Spero di trovare qualcosa per domani, perché sia Alex che Diggia erano molto vicini e avevano un passo molto buono alla fine. Dobbiamo capire esattamente cosa fare, perché dobbiamo sistemare due o tre cose: per la Sprint abbiamo preso una direzione, ma penso che si debba andare nell'altra. Ovviamente sono contento, ma è sabato. Il giorno importante è domenica", ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP, reiterando poi in maniera ancora più chiara la cosa a quelli di DAZN: "In ogni caso, domani dobbiamo migliorare, perché altrimenti finirò terzo".

Parlando con la tv italiana, tuttavia, non ha nascosto che probabilmente avrebbe avuto un briciolo di margine se suo fratello Alex si fosse avvicinato più del dovuto: "Sì, giravo sull'1'20"8-1'20"9, poi dopo un po' ho visto che non serviva rischiare così tanto, quindi sono andato sopra all'1'21". Ho visto che Alex si avvicinava, ma riuscivo sempre a tenerlo ad almeno 2-3 decimi e questo mi ha dato la giusta tranquillità, perché nel T4 (dove si fanno i sorpassi, ndr) mi sento il più forte".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durante le interviste di rito, Fabio Di Giannantonio ha detto di aspettarsi anche le Aprilia nella partita domani, quando si passerà sulla gomma media al posteriore, che solitamente calza meglio alle RS-GP rispetto alla soft. Il #93 però non sembra assolutamente pensarla così, anche perché non sarà della partita Marco Bezzecchi, al quale ha mandato un messaggio di pronta guarigione dalla frattura alla clavicola sinistra rimediata stamattina.

"No, qui no. L'ho detto dall'inizio dell'anno, abbiamo la moto più competitiva per 22 gare", ha detto con convinzione Marc. "Anche l'Aprilia è una moto molto competitiva, ma sono convinto che la nostra lo sia ancora di più e domani penso che per la vittoria ce la giocheremo io, Alex e Diggia. C'era Bezzecchi che stava andando molto forte, ma si è fratturato la clavicola, quindi gli auguro un buon recupero durante la pausa invernale".

Uno dei punti in cui Marquez fa delle cose molto diverse rispetto a tutti gli altri è tra le curve 6 e 7, dove tende a stare più largo: "Non è la linea più performante, ma è quella migliore per le gomme. Vediamo però se sarà così anche domani, che dovremo fare 30 giri, ma è vero che in gara per me è meglio andare più largo per gestire la gomma posteriore. Comunque in quel punto bisogna fare sempre attenzione a stare larghi, perché nel 2023 nel Warm-Up ero caduto tipo Bezzecchi stamattina e lì fa male".