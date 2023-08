MotoGP | Marquez vorrebbe ridurre l’aerodinamica prima del 2027

L'aerodinamica ha assunto un ruolo molto importante in MotoGP. Per distinguersi e vincere nel campionato, è ora necessario avere spoiler imponenti per aumentare l'aderenza della moto al suolo, ma diversi piloti hanno anche sottolineato gli effetti negativi, come l'aumento della temperatura degli pneumatici anteriori o soprattutto le reazioni della moto nei duelli. Quando un pilota si trova alle calcagna di un avversario, il comportamento della sua moto può diventare molto difficile da prevedere, rendendo più difficili i sorpassi.

Honda sta naturalmente cercando di seguire questa filosofia per uscire dalla crisi, e a Silverstone la RC213V presentava grandi ali che ricordavano quelle già utilizzate da Ducati e KTM, ma Marc Marquez preferirebbe fare un passo indietro. Spesso contrario alle evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni, l'otto volte campione del mondo spera in una reazione da parte dei responsabili della MotoGP prima dell'entrata in vigore del prossimo ciclo regolamentare, previsto per la stagione 2027.

"L'ho detto due, tre o quattro anni fa. Ma c'è chi è contro l'aerodinamica e chi è a favore. E se dici qualcosa, ti rispondono che non puoi adattarti a questa aerodinamica. Alla fine si può fare, ma nel mondiale di oggi dipende molto di più dalla moto che si ha a disposizione", ha detto recentemente il pilota di Cervera.

"Se non hai l'aerodinamica, se non hai la trazione…ci sono molte cose nell'aspetto tecnico e dipendono molto di più da questo. Ed è sempre più difficile attaccare e superare i piloti. Sta diventando come la Formula 1, che però ora sta andando nella direzione opposta, con meno carico. Noi stiamo facendo l'opposto, stiamo diventando sempre più grandi. A quanto pare le cose cambieranno nel 2027, ma è troppo tardi: tre anni così!".

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche Pol Espargaró è favorevole a cambiare i regolamenti il prima possibile, ma è consapevole che sarà difficile trovare l'unanimità necessaria tra le diverse parti interessate alla classe regina: "Il problema è sempre lo stesso: andiamo alla MSMA [l'associazione dei costruttori], chiediamo di rimuovere gli spoiler e dovrebbe esserci un accordo unanime per procedere", spiega il pilota della Tech3.

È probabile che i marchi più avanzati dal punto di vista aerodinamico si rifiutino di rinunciare a questo vantaggio, anche se entra in gioco la questione sicurezza: "Ci si scontra con i marchi. E poi è complicato, perché investono fatica e soldi in questo sport, quindi stiamo anche penalizzando la forza tecnologica o il successo di altri produttori, e penso che non sia giusto. Certo, quando corriamo affrontiamo diversi problemi, ma i piloti devono anche trovare le soluzioni sulla moto per cambiare le loro strade o migliorare la situazione.

L'aerodinamica ha costretto i piloti a riadattarsi negli ultimi anni. Più piloti ci sono davanti a lui, più è difficile per "Polyccio" controllare la sua moto a causa dell'aria sporca generata dalle altre moto. "È una delle cose che ho sentito a Silverstone", ha detto. "Ero abbastanza indietro nel gruppo e nella prima chicane veloce, nel primo settore, facevo fatica a girare la moto. C'è molta turbolenza causata dagli spoiler e devo dire che è piuttosto pericolosa. Quando sei in testa alla gara o tra i primi cinque o sei, non la senti tanto, ma se sei dietro, la turbolenza che senti è incredibile.

Questo fenomeno sembra essere alla base del ritiro per incidente di Marco Bezzecchi al Gran Premio di Gran Bretagna, dopo essere stato "risucchiato" dalla scia di Pecco Bagnaia, che lo precedeva. Marc Marquez ha avvertito il peggioramento di questo fenomeno negli ultimi anni: "Ho guidato questa moto con e senza spoiler, ed è vero che è molto più critica con gli spoiler. Ma questa è la MotoGP e bisogna adattarsi. Anche prima la moto era traballante, ma meno".

Il suo ex compagno di squadra sperimenta lo stesso fenomeno di risucchio, che lo costringe ad affrontare i duelli in pista in modo diverso, sia per attaccare che per difendersi: "Normalmente succede quando si frena", spiega Espargaró. "Mi è successo l'anno scorso in Qatar, quando Bastianini mi ha superato e mi è scappato: è come se qualcuno ti spingesse da dietro, tu smetti di frenare e vai lungo”.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

"Ecco perché in MotoGP, soprattutto oggi, è importante sorpassare e frenare lateralmente. Devi lasciare aria pulita a chi ti sta dietro. Perché sembra che se blocchi la traiettoria, ovviamente non ti sorpasseranno, ma poi quando ti allontani dall'avversario, vedono la loro velocità aumentare abbastanza velocemente. Così è possibile schiantarsi da dietro. Penso che sia un accordo tra gentiluomini da avere perché se tagli la strada al pilota che stai sorpassando, forse ti può colpire. Ora, con l'aerodinamica, è importante avere sempre aria pulita.

"È un problema tecnologico. In effetti, è stata una delle cose di cui mi sono lamentato qualche anno fa, quando la Ducati ha iniziato a usare queste alette e si è cominciato a notare questa turbolenza. Io vengo dall'epoca in cui non c'erano gli spoiler. In passato non c'erano sulle Yamaha, quindi ho iniziato a sentire le turbolenze e ho pensato che fosse un po' strano e pericoloso. La cosa è andata molto avanti...ma è difficile fermare l'evoluzione tecnologica. Queste cose accadono e accadranno cose che non ci aspettiamo, ma dobbiamo adattarci", ha aggiunto il numero 44.

Secondo Marc Marquez, l'adattamento richiesto al pilota nelle battaglie in pista non è lo stesso a seconda della moto. "Se hai una moto, puoi sorpassare in un modo, mentre se ne hai un'altra, devi passare in posti dove normalmente non ti aspetteresti. Devi trovare un modo", ha commentato il numero 93.

Iker Lecuona, che ha sostituito Alex Rins nel team LCR a causa di un infortunio, ha sempre corso in MotoGP solo con le ali, ma dal 2022 è passato al Mondiale Superbike, dove le moto sono più semplici e offrono maggiore libertà di guida. Il valenciano ritiene che la predominanza dell'aerodinamica vada a scapito del divertimento in moto.

"Per me oggi la MotoGP è divertente, ma allo stesso tempo è più noiosa, perché con tanta aerodinamica ci sono più limiti. Prima, anche nel 2021, quando ero già lì e c'era meno aerodinamica, era più divertente perché la moto si muoveva di più. Ora, se si guardano le moto, sembrano un treno. La differenza nella Superbike è che si può giocare molto con la moto, quindi è molto divertente rispetto alla MotoGP", ha detto.