MotoGP | Marini: "Va cambiata la regola del limite di peso minimo"

Con i suoi 184 cm, Luca Marini è uno dei piloti più alti del paddock, ma è anche uno dei più pesanti, con i suoi 69 kg, in confronto al suo compagno di squadra Marco Bezzecchi che ne pesa 61. Attualmente, in MotoGP c’è solamente un limite di peso minimo per le moto, che ammonta a 157kg e non prende in considerazione il pilota.

Questo è in contrasto anche all'interno del paddock, in quanto sia la Moto2 che la Moto3 hanno un limite di peso minimo che comprende sia la moto che il pilota, con la classe di mezzo che ha un peso complessivo di 217 kg e la cadetta che ha un peso di 152 kg.

Marini, che ha concluso la sua seconda stagione completa in MotoGP al 12° posto in campionato con 120 punti, ha speso gran parte del 2022 per far sì che i piloti venissero inclusi nel limite di peso minimo, poiché ritiene che i piloti naturalmente più pesanti siano svantaggiati.

Pur ammettendo che è "impossibile" stabilire quale sia l'effettivo svantaggio in termini di tempo sul giro, ha osservato che i piloti più pesanti utilizzano maggiormente lo pneumatico posteriore a causa del loro peso e, in ultima analisi, questo li porta a perdere sulla distanza del Gran Premio.

"Sicuramente abbiamo anche dei dati che ci dicono che quando si ha più peso si usano di più le gomme, perché abbiamo molto controllo dell'elettronica, abbiamo molta potenza", ha detto Marini a Motorsport.com in occasione dell’ultima gara della stagione a Valencia. "Quindi, l'accelerazione non è un problema, anche se hai 10 chili in più. Ma per avere la stessa accelerazione bisogna usare più pneumatico, perché bisogna usare più energia e più forza.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quindi, il problema è questo, perché si arriva alla fine della gara con meno gomme ed è difficile fare sorpassi alla fine, che è la fase più importante della gara. È fondamentale ed è lì che si fanno i risultati. Ogni volta la chiave della gara è arrivare alla fine con la gomma posteriore nel modo migliore. Alcune gare sono più intense, altre meno. Quindi, bisogna pensare un po' di più quando si è in queste condizioni. Avere il peso minimo è una cosa giusta. Non è per cercare di svantaggiare i piloti più piccoli. Nessuno vuole un peso minimo così alto, vogliamo solo qualcosa che possa livellare un po' le cose e dare a tutti la stessa possibilità di lottare per la vittoria e non partire con uno svantaggio".

Il problema di Marini non è nuovo. Recentemente, anche Danilo Petrucci si è sentito costantemente svantaggiato dalla sua altezza e dal suo peso. Per Marini, semplicemente allenarsi di più per perdere peso non è un'opzione perché è al limite fisico entro il quale si può ancora avere la forza di guidare una MotoGP.

Quando Petrucci era un pilota Pramac Ducati nel 2017, aveva detto che la sua ricerca di perdere peso lo portava a faticare fisicamente per guidare la moto. Marini ritiene che un limite minimo di peso combinato nella MotoGP sarebbe un vantaggio per i piloti più piccoli, che potrebbero allenarsi di più in palestra e migliorare i propri livelli di energia per le gare.

"Dobbiamo cambiarlo ora perché questo è il momento giusto e in tutte le altre categorie c'è un peso minimo, in tutti gli altri sport c'è un peso minimo", ha aggiunto Marini. "Quindi, non capisco perché non in MotoGP. È impossibile perdere più peso di così, perché poi non si ha la forza, non si ha l'energia per una gara. Si può provare a non mangiare nulla, ma per guidare una MotoGP bisogna essere preparati al 100%”.

“Quindi, per esempio, io stesso dopo 70 chili non posso scendere, perché ho provato a scendere, ma poi non ho avuto l'energia per arrivare alla fine della gara. Si guadagna il 4% di prestazioni perché si ha un chilo in meno, ma poi si perdono 10 giri di gara perché non si riesce a finire la gara".

"È impossibile scendere al di sotto di questo valore. Penso che per i piloti più piccoli sia un bene mettere più peso, perché ora tutti cercano di abbassare il peso per avere un'accelerazione migliore e non usare lo pneumatico. Ma se c'è un peso minimo, tutti possono spingere un po' di più in palestra, avere più forza, avere più energia durante la gara. Non è uno svantaggio per loro, perché possono mettere più peso sul corpo e non mettere peso sulla moto".