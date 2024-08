MotoGP | Marini svela quante cose ci sono da migliorare sulla Honda

Sebbene Honda stia cercando di fare passi avanti nel Campionato del Mondo MotoGP, è chiaro che ha ancora molta strada da fare per uscire dall'attuale crisi di risultati. La casa dell'ala dorata sta facendo qualche passo avanti con alcuni miglioramenti, ma tutti i piloti ufficiali sono in attesa di aggiornamenti importanti nella seconda metà della campagna 2024 che li faranno finalmente uscire dalla stagnazione e li porteranno alla luce.

Nel frattempo, i due piloti Repsol e i due piloti LCR devono accontentarsi di piccole modifiche alla RC213V e affrontare una lunga lista di problemi, che Luca Marini ha illustrato al termine del Gran Premio di Gran Bretagna,

In vista del GP d'Austria, dove il giapponese, compagno di squadra di Joan Mir, ha evidenziato alcune incompiutezze della Honda, a cominciare dalla velocità in curva che la Honda è in grado di mantenere. In questo senso, la HRC ha ancora un po' di strada da fare rispetto ai suoi rivali in griglia.

"La cosa più significativa nel confronto [con le altre moto] è il modo in cui gira in curva", ha esordito il pilota che corre con il numero 10 sul cupolino. "La Ducati ufficiale ha più velocità, così come l'Aprilia, soprattutto la versione 2024. L'inserimento in curva di quella moto è incredibile, e noi non siamo in grado di farlo".

"Dobbiamo frenare un po' prima, schiacciare più a lungo il freno anteriore e rallentare a metà curva per posizionare correttamente la moto. Questo è il problema principale al momento, ma non si può risolvere cambiando lo stile di guida. Può aiutare, ma non è sufficiente. Dobbiamo lavorarci su e trovare qualcosa di nuovo".

D'altra parte, anche le partenze della gara potrebbero essere migliorate: "Nei primi giri eravamo molto indietro. Dopo di che, perdiamo circa mezzo secondo al giro rispetto al gruppo, non ai leader. Ma nei primi giri siamo già a diversi secondi di distacco. Dobbiamo capire come mettere abbastanza potenza nel pneumatico posteriore e come farlo funzionare alla fine della gara. In questo momento, in qualifica, siamo più o meno in grado di fare un buon giro con una gomma morbida. Ma quando si usa una mescola più dura, si soffre sempre".

Tuttavia, le cose sono migliorate per quanto riguarda il grip posteriore della Honda: "Non è più il nostro problema principale. Forse è il quarto problema della lista, ma è ancora un problema. Credo che capiti a tutti, non c'è mai abbastanza grip. Ma abbiamo apportato alcune modifiche in meglio alla moto con il nuovo materiale che abbiamo portato, e abbiamo più grip al posteriore. Certo, non è sufficiente rispetto alla Ducati, all'Aprilia e alla KTM. Al momento, non credo che sia questo a rallentarci".

E anche il propulsore, che ora è meno potente per aspettarsi un forte passo avanti, non sembra essere un difetto troppo decisivo: "Il motore va bene. Non è male, anche se abbiamo bisogno di velocità, di un po' più di coppia. Ma se chiedete a un pilota Ducati, vi dirà la stessa cosa".

Con il passare delle gare, la fiducia di Marini è cresciuta notevolmente. Infatti, a Silverstone ha disputato una delle sue migliori gare come pilota Honda. Il fratello di Valentino Rossi ha confermato il cambiamento in meglio: "Non è solo una cosa, è tutto. Ho fatto molti progressi nella mia guida e sto cercando di adattarmi alle esigenze della Honda per essere veloce. Quando si arriva da un'altra marca, all'inizio è molto difficile lavorare solo d'istinto, perché si riproduce quello che si è fatto l'anno scorso, ma forse questo non è il modo migliore di lavorare con la nostra moto in questo momento. In questo senso ho raggiunto un ottimo livello. Sono in grado di sfruttare i punti di forza della moto evitando i punti deboli".

"Anche la moto si è evoluta molto, abbiamo fatto progressi cambiando l'assetto. Non è più facile da guidare, ma mi diverto a guidarla. Quando voglio essere più veloce, ora è più facile per me, perché ci siamo avvicinati al concetto di moto che ho in mente. Posso divertirmi di più, posso cercare di essere più veloce e le novità introdotte da HRC mi hanno permesso di migliorare le prestazioni, proprio come gli altri piloti della moto. Anche se non è ancora abbastanza, questi tre elementi insieme ci danno maggiori prestazioni", ha aggiunto.