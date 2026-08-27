Marini sul passaggio in KTM nel 2027: "Hanno capito che la MotoGP è la priorità numero 1 per ottenere i loro obiettivi"

L’aveva sottolineato chiaramente un paio di mesi fa: “O la MotoGP o niente, non considero la SBK”. E così è stato: Luca Marini rimarrà tra i ventidue per la prossima stagione.

Il marchigiano va ad occupare uno degli ultimissimi posti ancora disponibili in top class e lo fa firmando con KTM Tech 3. L’annuncio, nel corso della settimana, ha reso ufficiale un accordo di fatto concretizzato durante la pausa estiva, che va a definire un futuro, quello dell’attuale pilota Honda, che sembrava tutt’altro che scontato.

L’annata priva di risultati eclatanti e la scarsa disponibilità di selle in vista 2027 non lasciavano all’italiano grandissime possibilità; tuttavia, la situazione piuttosto tesa riguardante Maverick Viñales e la partenza di Enea Bastianini in direzione Aprilia Trackhouse hanno permesso a Marini di avere la chance di convincere Pit Beirer e Gunther Steiner a riconoscere il suo valore; e così è stato.

A stupire Luca è stato soprattutto l’atteggiamento dimostrato dai due nel corso dei primi colloqui, solitamente molto formali. Beirer e Steiner, invece, si sono da subito interessati alla causa dell’italiano, affrontando la questione con enorme carica ed entusiasmo: “Le prime volte che ci siamo parlati è stato veramente molto interessante, li ho visti carichi positivamente come poche altre persone, perché alla fine con Pit soprattutto, ma anche con Gunther, sono state sempre belle riunioni”.

In particolare, l’ancora per questa stagione pilota Honda ha voluto riconoscere ai due la grande passione che nutrono per il motociclismo, attuando anche interessanti riflessioni sul valore che la top class potrebbe avere come vetrina per la Casa austriaca: “Hanno una passione molto bella per le moto, una passione che di solito un dirigente, o comunque uno ai piani alti, un team principal, un manager di una squadra non fa trapelare, non te la mostra. Si tende sempre ad avere più una discussione formale e invece questa cosa mi è molto piaciuta”.

“Adesso sembra che, come team, si stiano riprendendo molto bene e hanno capito che la MotoGP è la priorità numero uno per ottenere i loro obiettivi, per raggiungere i loro traguardi in senso di vendita, di profitti, perché è la finestra sul mercato più importante che esiste nel mondo delle moto e sono sicuro che nei prossimi anni lo diventerà ancora di più”.

“Quindi mi sono piaciuti molto, mi sono arrivati, ho avuto una buona sensazione e sono sicuro che insieme possiamo fare molto bene e divertirci. Io dal mio lato so che darò il mille per mille in ogni momento dal primo giorno in cui entrerò dentro quel box”.

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Il nativo di Tavullia ha, inoltre, parlato del futuro rapporto con il suo prossimo team principal, Gunther Steiner: figura piuttosto vivace e vulcanica, anche se non si direbbe dalle sue origini, – solitamente gli altoatesini sono più schivi e riservati – praticamente l’opposto di Marini, ragazzo tranquillo e pacato.

Contro ogni aspettativa, questi caratteri molto diversi sembrano poter coesistere piuttosto bene insieme: “Fantastico, secondo me posso imparare veramente tanto da Gunther, è una persona con moltissima esperienza, anche in altri ambiti, abbiamo già passato molto tempo insieme ed è stato sempre di ispirazione”, ha detto a riguardo di Steiner.

“Quindi penso che la sua conoscenza, la sua esperienza, la sua guida possano portare un notevole salto in avanti nella gestione di un team di MotoGP con diversi accorgimenti che ha maturato e che ha preso in altri sport, come può essere la Formula 1, ma anche in altri ambiti, non solo motoristici”.

Il fatto che Tech 3, anche se dispone delle stesse moto degli ufficiali, sia un team satellite non preoccupa Marini, che sostiene che KTM abbia già dimostrato come venga premiata la meritocrazia, promuovendo, dopo una sola stagione, Acosta nel box ufficiale.

In conclusione, il classe ’97 ha voluto spendere qualche parola anche per Honda che, nonostante abbia deciso di non rinnovarlo, rimane nei suoi ricordi, sottolineando come abbia seguito per due stagioni il processo evolutivo della moto, fino a portarla ad un livello a cui, nel 2024, non era nemmeno immaginabile: “Quando sono arrivato in Honda abbiamo dovuto lavorare insieme per costruire qualcosa e ora che è pronto, c'è ancora qualche pezzo che manca per divertirci un pochino di più con i risultati. Perché ci divertiamo molto nel garage, durante la settimana, o nelle trasferte”.

“L'atmosfera è fantastica, è un gruppo di persone che creano un sentimento davvero bello, ma manca qualche risultato più eclatante e l'opportunità di giocarcelo ogni settimana”.

Poco male Luca. La prossima stagione pone degli interrogativi non banali e chissà, magari uno stravolgimento dei valori in campo…possibile che anche KTM possa giocarsela con i team di vertice.