Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"

Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

La Luce potrebbe diventare una delle Ferrari più ambite

Prodotto
Motor1.com Italia
La Luce potrebbe diventare una delle Ferrari più ambite

MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

MotoGP
Test gomme 2027 a Brno
MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

MotoGP | Marini sul futuro: "No alla SBK e al ruolo di collaudatore, voglio essere uno dei 22"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Marini sul futuro: "No alla SBK e al ruolo di collaudatore, voglio essere uno dei 22"

MotoGP | Bagnaia: "Capisco non provare la 850cc, ma non provare le Pirelli è uno svantaggio"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bagnaia: "Capisco non provare la 850cc, ma non provare le Pirelli è uno svantaggio"

F1 | Ferrari: con l'ADUO più benzina Shell ridurrà il gap di potenza dal motore Mercedes

Formula 1
Austria
F1 | Ferrari: con l'ADUO più benzina Shell ridurrà il gap di potenza dal motore Mercedes

F1 | Hadjar, quanti guai in partenza: "La nostra procedura è troppo complicata. Io non sono un computer"

Formula 1
Barcellona
F1 | Hadjar, quanti guai in partenza: "La nostra procedura è troppo complicata. Io non sono un computer"
Ultime notizie
MotoGP Repubblica Ceca

MotoGP | Marini sul futuro: "No alla SBK e al ruolo di collaudatore, voglio essere uno dei 22"

Il pilota italiano ha dichiarato di voler chiarire il proprio futuro prima della pausa estiva, dicendo di non considerare come opzione un posto in SBK e neanche come collaudatore in Ducati. Inoltre, ha risposto alle domande riguardanti il ban dell’abbassatore in partenza, ritenendola una scelta che viene incontro sia ai piloti che alle Case.

Mattia Bonalume
Pubblicato:
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Marc Fleury

Che correre in MotoGP sia il sogno di tutti i motociclisti non è un segreto, ma neanche la volontà di rimanerci il più possibile lo è. Le risposta di Luca Marini alle domande riguardanti il suo futuro incarnano proprio questa volontà.

Il pilota marchigiano, attualmente accasato in Honda, si è detto convinto di poter definire i suoi piani per l’anno venturo prima della pausa estiva, dichiarando di non volersi immaginare in altro posto se non nel circus del motomondiale. L’italiano al momento non si ritiene interessato ad un possibile approdo in Superbike, con la volontà di rimanere tra i 22 della classe regina, escludendo anche un ruolo come collaudatore Ducati: “SBK? In questo momento non rientra nei miei piani. Il mio obiettivo è quello di rimanere tra i 22, è quello che amo fare e in questo momento non mi vedo da nessun’altra parte”.

Collegandosi ai discorsi sul futuro, Marini ha sottolineato che il test con la casa giapponese, pianificato per la giornata di lunedì, per provare il prototipo 2027 era già in programma, indipendentemente dal futuro che aspetta il romagnolo: “La chiamata per il test non mi ha sorpreso per niente, perché avevamo deciso così già da inizio anno”.

Il team HRC, infatti, a meno di ribaltoni, dovrebbe scaricare l’italiano, destinando la prima guida a Fabio Quartararo, che diventerà quindi la punta di diamante della squadra giapponese. Per la seconda guida il ballottaggio è tra Diogo Moreira, attualmente in HRC al fianco di Zarco e David Alonso, pilota della Moto2, attualmente in sesta posizione nella classifica della classe cadetta.

Per Marini non rimangono molte possibilità nella classe regina, ma potrebbero comunque esserci delle sorprese, con diverse ufficialità che tardano ad arrivare.

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Sarà certamente importante chiudere un contratto il prima possibile, magari facendo leva sulle discrete prestazioni dimostrate in stagione con una Honda in costante miglioramento.

Interrogato anche sulla questione del ban dell’utilizzo dell’abbassatore in partenza, il romagnolo ha definito il cambiamento come un passo avanti soprattutto in ambito sicurezza, sostenendo che potrebbe essere una giusta soluzione per cercare di ridurre gli incidenti in partenza.

Secondo Marini la scelta della FIM non dovrebbe penalizzare qualche costruttore in particolare, in quanto i device di abbassamento sono ormai ad uno stato avanzato a livello tecnico e la loro rimozione in fase di partenza non avrebbe effetti così discriminanti tra i team della griglia: “È una richiesta che viene come un accordo da parte di tutti, un po' dalla MotoGP, un po' dai piloti, un po' dalle case costruttrici che comunque sono d'accordo con questa cosa perché alla fine non va nessuno ad essere danneggiato dalla rimozione dei device, perché in questo momento siamo tutti a un livello incredibile nelle partenze semplicemente si ripartirà tutti un po' più piano, non penso che andranno a cambiare molte cose”.

Per centrare l’obiettivo di rimanere a far parte dei 22, per il pilota Honda saranno fondamentali il prossimo paio di GP, al fine di chiarire gli eventuali dubbi sulle capacità del marchigiano di essere ancora al livello di uno dei team della classe regina.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Bagnaia: "Capisco non provare la 850cc, ma non provare le Pirelli è uno svantaggio"

Top Comments
More from
Mattia Bonalume

F1 | Hadjar, quanti guai in partenza: "La nostra procedura è troppo complicata. Io non sono un computer"

Formula 1
Formula 1
Barcellona
F1 | Hadjar, quanti guai in partenza: "La nostra procedura è troppo complicata. Io non sono un computer"

LIVE MotoGP | Gran Premio di Ungheria, Sprint

MotoGP
MotoGP
Ungheria
LIVE MotoGP | Gran Premio di Ungheria, Sprint

LIVE MotoGP | Gran Premio di Ungheria, Gara

MotoGP
MotoGP
Ungheria
LIVE MotoGP | Gran Premio di Ungheria, Gara
More from
Luca Marini

MotoGP | Balaton Park continua a destare preoccupazione: resterà fuori dal calendario nel 2027?

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Balaton Park continua a destare preoccupazione: resterà fuori dal calendario nel 2027?

MotoGP | Marini penalizzato: perde tre posizioni in griglia nella gara lunga del Mugello

MotoGP
MotoGP
Italia
MotoGP | Marini penalizzato: perde tre posizioni in griglia nella gara lunga del Mugello

MotoGP | Mir accoglie l'invito di Pecco: "Mi impegno a partecipare di più alla Safety Commission"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Mir accoglie l'invito di Pecco: "Mi impegno a partecipare di più alla Safety Commission"
More from
Honda HRC

MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

MotoGP
MotoGP
Test gomme 2027 a Brno
MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

MotoGP | Honda: il direttore tecnico Kawase sarà il sostituto di Puig come team manager

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Honda: il direttore tecnico Kawase sarà il sostituto di Puig come team manager

MotoGP | Mir proverà la Honda 2027 a Brno anche se l'anno prossimo correrà con una Ducati

MotoGP
MotoGP
Test gomme 2027 a Brno
MotoGP | Mir proverà la Honda 2027 a Brno anche se l'anno prossimo correrà con una Ducati

Ultime notizie

MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Martin: "Capisco la rabbia di Rivola, ma io sono il primo a non voler cadere"

Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

La Luce potrebbe diventare una delle Ferrari più ambite

Prodotto
Motor1.com Italia
La Luce potrebbe diventare una delle Ferrari più ambite

MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati

MotoGP
Test gomme 2027 a Brno
MotoGP | KTM chiede ad Acosta di provare la moto 2027, anche se lui correrà con Ducati