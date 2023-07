MotoGP | Marini: “Siamo sempre più vicini a vincere una gara”

La prima parte di stagione è stata decisamente impegnativa, e ora i piloti della MotoGP si godono il meritato riposo. Tuttavia, la mente è sempre proiettata verso la sfida mondiale, che riprenderà nel mese di agosto quando il paddock si sposterà a Silverstone, dove Luca Marini punterà a compiere un ulteriore passo in avanti per compiere i propri obiettivi.

“È stato un inizio molto positivo, abbiamo lavorato bene e centrato risultati importanti”, esordisce in un’intervista diffusa dal team Mooney VR46 nella giornata odierna. “Ad ogni GP siamo in grado di lottare per la Top5 e questo è fantastico. Rimaniamo concentrati, continuiamo a dare il massimo e spostiamo l’asticella ancora più in alto fino a poter battagliare per il podio”.

L’obiettivo, dunque, è piuttosto chiaro. Marini e il suo team puntano a mantenersi sulla linea positiva di risultati che hanno già dalla seconda metà della scorsa stagione. La grande crescita è indubbiamente frutto del lavoro e dell’esperienza che stanno maturando. La dimostrazione è lo step che hanno mostrato nella prima parte di questo campionato: “Sono orgoglioso della crescita del Team e anche di me stesso. Ma la squadra, devo ammettere, ha fatto un passo in avanti pazzesco rispetto al 2022. Siamo più forti, sempre più concentrati sui dettagli e anche sul mio stile di guida. Nella gestione del weekend sono più sicuro, ogni volta che salgo in sella alla moto, so esattamente quello che devo fare”.

Tuttavia, non tutto è sempre filato liscio, l’inizio di stagione infatti non è stato dei migliori: è partito con una caduta nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo e le gare si sono trasformate in un vero incubo. “Il più grande rimpianto ad ora è stato forse il weekend a Portimao. Sono stato velocissimo nella off season, mi aspettavo di più, amo quella pista. Sono caduto in FP3, una stupida scivolata, e da lì tutto è andato storto”, ricorda Maro.

Proprio a Portimao debuttava il nuovo format della MotoGP, che ha visto l’introduzione della gara Sprint il sabato. Inizialmente la doppia gara nel weekend aveva fatto storcere il naso a molti, ma dopo nove appuntamenti è stata promossa a pieni voti. “La Sprint è una gara completamente diversa, ma molto bella. Amiamo il racing, amiamo battagliare con gli altri piloti, dimostrare di essere più forti. Quindi il format è azzeccato”, spiega Marini.

“A livello di gestione del weekend, questo rende le cose un po’ più complicate: dipende molto dal venerdì, dal feeling che hai appena scendi in pista. Se sbagli qualcosa, se qualcosa non va per il verso giusto, non hai così tanto tempo per lavorare e recuperare”, prosegue il portacolori Mooney VR46.

Nonostante le difficoltà aggiunte nel fine settimana, il pilota di Tavullia è pronto a lottare per le posizioni di vertice. Questo significa ingaggiare la battaglia per il titolo. Non sarà semplice, ma niente si può mai dire: “Ogni GP ci sono tanti piloti diversi e molto forti che possono dire la loro per la vittoria e il podio. A livello tecnico, in questo momento, Ducati è un passo in avanti rispetto agli altri costruttori. C’è un piccolo gap che dobbiamo continuare a difendere in questa seconda parte di stagione. Pecco è in gran forma, sicuramente è il favorito, ma possiamo lottare. Tutti puntano, prima o poi, a rubargli la corona”.

Il grande dominio messo in atto da Ducati porta a pensare che il titolo costruttori possa essere un gioco da ragazzi. Sarà però decisamente più accesa la battaglia per il titolo a squadre, con Marini e Bezzecchi contro la coppia Pramac formata da Johann Zarco e Jorge Martin: “Marco ed io siamo due piloti molto forti, tutte le persone che lavorano a questo progetto sono molto preparate e fortissime nei loro ruoli. C’è una grande atmosfera nel box. La lotta con Pramac, che ha vinto il titolo Team Indipendente negli ultimi anni, si fa sempre più serrata e tutti daranno il massimo per spuntarla alla fine”.

Archiviata la prima metà di stagione, è tempo di pensare alle vacanze. L’estate di Luca Marini sarà però piuttosto impegnativa…il 21 luglio lo attende un appuntamento importante: “Partirò qualche giorno per Ibiza con la mia fidanzata, poi tanto allenamento per arrivare pronti a Silverstone. E il 21 luglio il matrimonio, sarà un momento importante. A fine mese poi, qualche altro giorno di relax a Capri, con Marta, finalmente mia moglie”.

Maro e la sua Marta convoleranno a nozze a breve e, dopo la grande festa, sarà di nuovo tempo di tornare a pensare al mondiale. Da Silverstone in poi, gli obiettivi sono chiari: “Vorrei lottare per il podio in ogni GP e vincere una gara. Non sarà facile, il livello è altissimo, la competizione pure, ma ogni weekend che passa siamo sempre più vicini”.