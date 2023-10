MotoGP | Marini: "Il secondo 'cartellino' dovrebbe essere rosso"

Luca Marini arrivava in Indonesia dopo l’infortunio alla clavicola rimediato in India, dove era caduto dopo un contatto con Marco Bezzecchi. Pertanto si portava dietro anche una Long Lap Penalty da scontare domenica, una serie di ostacoli che il pilota di Tavullia era stato in grado di superare perfettamente conquistando la pole position e chiudendo la Sprint in seconda posizione.

Tuttavia, la situazione è precipitata la domenica, nella gara lunga. Pronti, via, Marini ha perso la prima posizione, superato da tre piloti. All’inizio del secondo giro, Brad Binder ha provato a superare il portacolori Mooney VR46 con una manovra rischiosa, mandando a terra l’italiano e incappando in un Long Lap Penalty.

Dopo la caduta, Marini ha rialzato la moto per scontare la penalità che si portava dall’India e pulire la sua lista di sanzioni. Tuttavia, nella caduta si è fatto male anche se non alla clavicola, che si era fratturato al Buddh e lo aveva costretto a operarsi: “Mi fa male il pollice, ma la clavicola sta bene e questa è la cosa importante. Non ho potuto far nulla, ho visto solo un flash”, ha detto in riferimento all’arrivo di Binder.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla fine della gara, Marini era molto arrabbiato, soprattutto perché dopo il podio del sabato sperava di poter ottenere un buon risultato domenica: “Sono meno arrabbiato dopo che Binder è venuto da me. Mi ha detto che ha avuto un problema e i freni non gli hanno funzionato bene. Sono più arrabbiato per la partenza, perché Jorge Martin è scattato ed è venuto verso di me, ho dovuto tagliare per non cadere con lui”, ha proseguito.

Marini ha osservato le manovre di Binder, che dopo essersi toccato con lui ha avuto episodi con altri piloti ed è stato nuovamente sanzionato. “Il caso di Binder è strano. Magari la seconda sanzione a un pilota dovrebbe essere più severa, come avviene con i cartellini nel calcio. Credo che di questo ne parleremo nella prossima riunione della Safety Commission”.

Ciò che ha maggiormente frustrato Marini è che con il ritmo mostrato e il podio della Sprint, aveva l’opportunità di lottare nonostante il Long Lap Penalty: “Nessuno si aspettava un podio come quello che è stato. Con il passo, penso che avrei potuto lottare per il podio. Inoltre, con la gomma dura al posteriore, lo sforzo di guidare la moto è minore”, ha concluso.