MotoGP | Marini scherza: "Pecco vola? Gli serve per il rinnovo!"

Nei test di Lusail si è visto il grandissimo lavoro che si sta svolgendo in casa Honda. Le novità portate in pista si affiancano a una ristrutturazione dell’organigramma (Kuwata è stato ricollocato fuori dalla MotoGP, ndr), dunque si sta cercando un punto di svolta nella situazione complicata in cui versa il marchio. Tuttavia, la classifica dei tempi al termine dell’ultima giornata non lascia ben sperare, perché tutti i piloti della casa alata sono fuori dalle prime 15 posizioni e Luca Marini è addirittura 20°.

Il pilota di Tavullia sta proseguendo l’adattamento alla RC213V e ha concluso i test invernali a 1”7 secondi dal leader Pecco Bagnaia. Nonostante i distacchi siano ampi, Marini si ritiene soddisfatto del lavoro svolto anche in condizioni non ottimali: “È stata una giornata tosta, abbiamo iniziato tardi, poi c’è stata una bandiera rossa. Poi Nakagami è entrato in pista con gomme nuove e le ha distrutte con la sabbia sulla pista, quindi abbiamo dovuto aspettare un po’. Abbiamo provato qualcosa di grosso sulla moto, ma non è andata benissimo, quindi abbiamo perso tanto tempo nella prima ora”.

“Per questo eravamo un po’ tirati col piano oggi. Ma penso che abbiamo provato tutto quello che dovevamo, abbiamo capito tante cosa. Ora abbiamo molti dati e possiamo preparare il gran premio al meglio. Sembra che siamo molto lontani, ma il feeling con la moto è migliorato oggi, quindi sono contento da un lato. Sicuramente il gap è molto ampio, soprattutto con la morbida nuova, non riusciamo a sfruttarla bene”, spiega Marini andando a spiegare i punti deboli della Honda.

Luca Marini, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La situazione critica in cui il marchio giapponese ha vissuto fino allo scorso anno non può cambiare radicalmente nel giro di poco tempo, e questo Marini lo sa: “In questo momento che partiamo molto indietro, dobbiamo essere pazienti e arriveremo. Non siamo molto forti in frenata, soprattutto con la morbida al posteriore nuova. Per provare a fare il tempo, bisogna guidare in maniera un po’ diversa e mi sto adattando. Oggi ho guidato più nello stile Honda rispetto a ieri. Quando il weekend di gara comincerà, farò ancora di più”.

Ancora una volta, il tallone d’Achille della RC213V è il grip al posteriore: “Ci serve grip, dobbiamo usare meglio la gomma posteriore, in entrata, centro e uscita di curva. Ora si deve guardare questa parte della moto, perché è dove ci manca di più. Sicuramente ci sono mancanze anche altrove, ma questo aspetto non ci fa essere veloci e forti anche nel passo con gomme usate. Oggi ho seguito un po’ le altre moto, quindi ho potuto vedere che sono più forti di noi in quest’area”.

Non manca però l’umorismo in Luca Marini, che nella sessione di interviste con i media ha incrociato Pecco Bagnaia. Il campione in carica ha dominato i test abbattendo il record della pista e si sta mostrando ancora una volta l’uomo da battere. Ma da cosa dipende la sua velocità estrema? Marini ci scherza su: “Pecco? Credo stia spingendo per avere più potere quando dovrà firmare il rinnovo con Ducati! Vuole più soldi, forse! Scherzi a parte, sta facendo un grandissimo lavoro”.