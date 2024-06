MotoGP | Marini sceglie la nuova aero: "Voglio vincere la Coppa Honda"

Quello del Mugello non è mai un appuntamento come gli altri per tutti i piloti italiani di MotoGP. Questo non cambia neanche in un momento difficile, come quello che sta capitando a Luca Marini. Alle prese con la crisi tecnica della Honda, il marchigiano è l'unico a non aver conquistato neppure un punto in questa stagione, quindi arriva in Toscana con una prospettiva ben diversa rispetto a 12 mesi fa, quando con una Ducati poteva ambire a provare a salire sul podio. Ora al massimo si può tentare di vincere quella che ha definito "Coppa Honda", cercando quindi di mettersi dietro tutte le altre RC213V, ma questo non rovinerà la bellissima atmosfera del Gran Premio d'Italia.

"Magari piove, magari andiamo forte sull'acqua", ha scherzato Marini quando ha incontrato i media giovedì. Poi ha proseguito: "E' un Gran Premio speciale, molto particolare per me. E' quello che ogni anno aspetto di più insieme a Misano. Mi piace proprio la pista, è divertente, è bella l'atmosfera che c'è con tutti i tifosi. E' chiaro che oggi non veniamo alle gare dicendo che lotteremo per il podio, ma solo a fare del nostro meglio, cercando di sviluppare la moto nel migliore dei modi".

Partendo da questo presupposto, poi ha spiegato appunto il suo obiettivo: "Voglio stare davanti ai miei compagni di marchio su questa pista. Non sarà facile, ma ci proverò e lotterò con loro con l'obiettivo di vincere la 'Coppa Honda'. In questo momento è sicuramente quello più corretto da porsi, perché abbiamo tutti più o meno lo stesso pacchetto. Ognuno di noi però fa sempre del suo meglio per vincere questa sfida tra di noi".

Nelle prime gare, il suo compagno Joan Mir aveva parlato spesso di una "Coppa Giappone", ma Luca al momento vede le Yamaha un po' fuori portata, e su questa pista lo ha già potuto toccare con mano nel test di due settimane fa: "Nei test la Yamaha mi era parsa davvero forte qui, sia Quartararo che Rins facevano degli ottimi tempi. La sensazione è che loro in questo momento siano ancora un pelo avanti con i lavori rispetto a noi. Ma loro non sono neanche partiti tanto indietro quanto noi, ma credo che la nostra posizione sia già migliore rispetto all'inizio dell'anno. Di gara in gara ci stiamo avvicinando, quindi dobbiamo continuare a lavorare così. Penso che verso la fine della stagione saremo più vicini e ci potremo divertire".

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se non altro, questo fine settimana avrà a disposizione il nuovo pacchetto aerodinamico che Johann Zarco ha già portato in pista a Barcellona: "Qui avremo degli upgrade, qualcosa in più rispetto al Gran Premio di Catalogna, e magari ci può aiutare ad avvicinarci. Abbiamo visto diversi aspetti positivi nell'aero che ha usato Zarco. Ha avuto un feeling migliore, quindi la useremo durante il weekend e non perderemo tempo aspettando il test. Probabilmente non è ancora abbastanza, ma sappiamo che funziona. Comunque dobbiamo continuare a lavorare sul fronte dell'aerodinamica, perché sappiamo che soprattutto Ducati e KTM riescono a migliorare molto di anno in anno, e ultimamente lo sta facendo anche l'Aprilia".

Zarco ha rivelato che ultimamente è capitato anche di fare dei meeting congiunti con tutti i piloti del marchio. Un'idea che secondo Marini è positiva, perché può aiutare la Casa giapponese a velocizzare il processo di avvicinamento ai migliori.

"Se sono richiesti dagli ingegneri, lo facciamo volentieri. Io l'ho detto più volte che secondo me dobbiamo cercare di lavorare più insieme in questo momento in cui non possiamo lottare per qualcosa di importante. Quando poi saremo a giocarci la top 5 e i podi, ognuno farà il proprio lavoro. Ma ora secondo me dobbiamo solo cercare di ridurre il tempo necessario per tornare ad essere in alto. Perché sicuramente ci torneremo, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà", ha concluso.