MotoGP | Marini ritrova la Q2: "Da pilota, fa molta differenza non dover fare la Q1, fidatevi!"

Non ditegli che è solo l'aria di casa a fargli bene, perché Luca Marini ha le idee chiarissime sul perché le Honda siano tornate a mettersi in evidenza a Misano. Dopo aver chiuso sesto nella sessione mattutina, il pilota della HRC è riuscito a concedere il bis in quella pomeridiana, staccando un settimo tempo che gli è valso l'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

Da tempo il marchigiano non riusciva ad infilarsi nelle prime quattro file dello schieramento, ma ancora una volta si è mostrato estremamente onesto. Luca, infatti, non si è preso troppi meriti ed ha sottolineato che a fare la differenza è stato l'ottimo grip offerto dal circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, nonostante sia stato il più veloce tra i piloti in sella alle RC213V.

"E' stato un buon venerdì, con un buon passo e ci siamo trovati abbastanza bene da subito con la moto. Le modifiche che avevamo fatto ad Aragon hanno funzionato qua. Sapevamo però che questa è una pista abbastanza particolare, che richiede un setting altrettanto particolare, che però potrebbe funzionare bene anche in Austria. Comunque siamo partiti bene da subito, ma poi abbiamo fatto delle modifiche e mi sono trovato ancora meglio, soprattutto dal punto di vista del turning, che è l'aspetto su cui faccio più fatica quest'anno. La cosa buona di questa pista, ed il motivo per cui siamo un po' più vicini, è che qui l'asfalto ha un grip incredibile", ha detto Marini quando a fine giornata ha incontrato i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

In questa stagione, il time attack è stato spesso un tallone d'Achille per Marini, che però ha ribadito che quando c'è grip è tutto più facile in sella alla sua Honda: "Secondo me è semplicemente una questione di grip posteriore. Nelle piste dove c'era molto grip, sono andato sempre bene anche quest'anno. Dove non c'era invece ho sempre faticato tantissimo, ma qui mi è venuto tutto naturale, nel senso che non ho dovuto fare niente di diverso rispetto a quello che facevo in tutte le altre gare. Semplicemente, quando abbiamo grip al posteriore riusciamo ad andare più forte, anche perché possiamo anche fare delle modifiche che non siano mirate solo a cercare grip".

Luca Marini, Honda HRC Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per il momento, quindi non vuole commettere l'errore di fissare l'asticella troppo in alto in vista delle qualifiche: "Vorrei solamente riuscire a fare un giro pulito e mettere tutto insieme, perché oggi all'ultimo giro ho migliorato solo di 36 millesimi il tempo che avevo fatto prima, quindi secondo me si può fare un po' meglio. Mi piacerebbe migliorare il tempo che ho fatto l'anno scorso, che comunque avevo fatto 1'30"3, anche perché la pole position sarà sicuramente sull'1'29" quindi dobbiamo cercare di essere più attaccati possibile".

Quel che è certo però è che una giornata come quella di oggi consente di approcciarsi alla qualifica in maniera decisamente più serena: "In realtà è solo un venerdì, però almeno stasera vado a dormire un po' più tranquillo, perché domani mattina sono già in Q2. Da pilota, fa molta differenza non dover fare la Q1, fidatevi! Poi alla fine il weekend è difficile uguale, però almeno sai già che in qualifica non farai peggio che 12°. E visto che quest'anno sono abbonato al 16° posto, che è la mia casella, quindi va meglio. Diciamo che sarebbe bello fare una top 10 se è possibile".

Riuscire a partire il più avanti possibile, su una pista come quella romagnola, è ancora più fondamentale che su tante altre: "La gara dipenderà molto dalla griglia di partenza, perché questa è una gara nella quale è molto difficile superare e stare in scia, perché salgono la pressione e la temperatura della gomma davanti, ma anche per le turbolenze dell'aerodinamica. Il layout rende proprio complicato stare dietro ad un'altra moto, quindi se parti davanti puoi finire davanti".