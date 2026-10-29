Intervista

MotoGP Australia

MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"

Il pilota Honda racconta le motivazioni dello stop forzato in Australia a causa di uno strano virus, che però ora sembra superato per poter tornare in azione a Sepang.

Francesco Corghi

Pubblicato: 29 ott 2026, 16:05

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nell'ecatombe di ritiri e forfait che la griglia di MotoGP sta patendo in questo 2026, anche Luca Marini ha avuto i suoi problemi dovendo rinunciare a correre lo scorso fine settimana a Phillip Island, ma ora pare che gli allarmi siano rientrati e che possa schierarsi sulla griglia di partenza del GP della Malesia.

A Sepang, nel giovedì di attività mediatiche e di contorno, il pilota della Honda si è mostrato nella propria forma ritrovata dopo giorni difficili che in Australia gli avevano fatto alzare bandiera bianca, oltre che vivere alcune preoccupazioni.

"Ora va molto meglio, mercoledì è stato il primo giorno in cui ho cominciato a sentirmi a posto e oggi ho fatto un ulteriore passo avanti, direi che è tutto tornato alla normalità, per cui sono piuttosto sicuro di poter correre, il che è fantastico", ha detto il 'Maro' parlando con i giornalisti presenti al GP della Malesia.

"Ovviamente non sarò al 100% dato che non sono più salito in moto e non ho potuto allenarmi, perdendo probabilmente un po' di tonicità muscolare. Ma comunque sarà un piacere poter tornare a guidare e mi godrò il momento già dalle Libere 1. A seguire, vedremo come mi sentirò, ma spero di poter vivere un fine settimana normale".

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A seguire, il marchigiano ha illustrato le motivazioni che lo hanno costretto a fermarsi anzitempo in Australia, per poi volare sul tracciato di Kuala Lumpur con la speranza di riprendersi, cosa che ora sembra effettivamente andata in porto.

"La situazione è stata piuttosto strana, qualcosa che non avevo mai vissuto prima. Ero completamente spossato, mi mancava forza e faticavo parecchio a muovere le mani, i piedi e le dita. Sembrava una sorta di artrosi, facevo fatica anche a scrivere messaggi sul telefono, non mi era mai capitato".

"Dopo il primo giro a Phillip Island, ho capito subito che sarebbe stato stupido provare a correre su una pista così impegnativa, non tanto a livello fisico, quanto tecnico. E comunque serve forza ed essere al 100% per girare in moto a Phillip Island, dato che le velocità sono elevate, con curvoni veloci e molte sconnessioni". 

"Appena ho capito in che condizioni ero, non c'erano motivi per rischiare: messo com'ero, non potevo certo competere con nessuno dei piloti in griglia. Inoltre non era sicuro per me e per gli altri, quindi era l'unica decisione da prendere".

"I dottori hanno subito capito che si trattava di un virus, hanno cominciato a fare ipotesi in base alla loro esperienza. Attualmente, stiamo ancora aspettando tutti i risultati degli esami che ho effettuato, per il momento comunque i miei parametri sono a posto e, infatti, mi sento molto meglio".

 

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :

Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi



MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"

MotoGP

MotoGP

Malesia

1 h

MotoGP | Di Giannantonio: "Aiutare Marquez? Io vesto giallo e devo pensare ai miei obiettivi con VR46"



MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici

MotoGP

MotoGP

Malesia

10 h

MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici



Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"

Lamborghini Super Trofeo

Lamborghini Super Trofeo

World Finals - Monza 2026

1 g

Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"

More from

Luca Marini



MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus

MotoGP

MotoGP

Australia

5 g

MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus



MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang

MotoGP

MotoGP

Australia

6 g

MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang



MotoGP | Joan Mir dà ancora forfait, la Honda corre solo con Marini a Phillip Island

MotoGP

MotoGP

Australia

8 g

MotoGP | Joan Mir dà ancora forfait, la Honda corre solo con Marini a Phillip Island

More from

Honda HRC



MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"

MotoGP

MotoGP

Australia

1 h

MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"



MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar

MotoGP

MotoGP

Qatar

5 h

MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar



MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"

MotoGP

MotoGP

Malesia

2 g

MotoGP | Mir torna senza rivelare la malattia che lo ha tenuto fuori per 44 giorni: "Non è stato un periodo facile"

Ultime notizie



MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"

MotoGP

MtGP MotoGP

Australia

10 min

MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"



Il progetto di Lando Norris continua la sua scalata: LN4 Fusion correrà in FIA F2 a partire dal 2027

FIA F2

F2 FIA F2 32 min

Il progetto di Lando Norris continua la sua scalata: LN4 Fusion correrà in FIA F2 a partire dal 2027



F1 | Aston Martin, Newey conferma: la sua scommessa del rake spinto sulla AMR26 non ha funzionato

Formula 1

F1 Formula 1

Stati Uniti

55 min

F1 | Aston Martin, Newey conferma: la sua scommessa del rake spinto sulla AMR26 non ha funzionato



MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"

MotoGP

MtGP MotoGP

Australia

1 h

MotoGP | Mir: "La stanchezza mi impediva di vedere bene, ho dovuto fermarmi"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti