Intervista
MotoGP Australia
MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"
Il pilota Honda racconta le motivazioni dello stop forzato in Australia a causa di uno strano virus, che però ora sembra superato per poter tornare in azione a Sepang.
Francesco Corghi
Pubblicato: 29 ott 2026, 16:05
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Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Nell'ecatombe di ritiri e forfait che la griglia di MotoGP sta patendo in questo 2026, anche Luca Marini ha avuto i suoi problemi dovendo rinunciare a correre lo scorso fine settimana a Phillip Island, ma ora pare che gli allarmi siano rientrati e che possa schierarsi sulla griglia di partenza del GP della Malesia.
A Sepang, nel giovedì di attività mediatiche e di contorno, il pilota della Honda si è mostrato nella propria forma ritrovata dopo giorni difficili che in Australia gli avevano fatto alzare bandiera bianca, oltre che vivere alcune preoccupazioni.
"Ora va molto meglio, mercoledì è stato il primo giorno in cui ho cominciato a sentirmi a posto e oggi ho fatto un ulteriore passo avanti, direi che è tutto tornato alla normalità, per cui sono piuttosto sicuro di poter correre, il che è fantastico", ha detto il 'Maro' parlando con i giornalisti presenti al GP della Malesia.
"Ovviamente non sarò al 100% dato che non sono più salito in moto e non ho potuto allenarmi, perdendo probabilmente un po' di tonicità muscolare. Ma comunque sarà un piacere poter tornare a guidare e mi godrò il momento già dalle Libere 1. A seguire, vedremo come mi sentirò, ma spero di poter vivere un fine settimana normale".
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
A seguire, il marchigiano ha illustrato le motivazioni che lo hanno costretto a fermarsi anzitempo in Australia, per poi volare sul tracciato di Kuala Lumpur con la speranza di riprendersi, cosa che ora sembra effettivamente andata in porto.
"La situazione è stata piuttosto strana, qualcosa che non avevo mai vissuto prima. Ero completamente spossato, mi mancava forza e faticavo parecchio a muovere le mani, i piedi e le dita. Sembrava una sorta di artrosi, facevo fatica anche a scrivere messaggi sul telefono, non mi era mai capitato".
"Dopo il primo giro a Phillip Island, ho capito subito che sarebbe stato stupido provare a correre su una pista così impegnativa, non tanto a livello fisico, quanto tecnico. E comunque serve forza ed essere al 100% per girare in moto a Phillip Island, dato che le velocità sono elevate, con curvoni veloci e molte sconnessioni".
"Appena ho capito in che condizioni ero, non c'erano motivi per rischiare: messo com'ero, non potevo certo competere con nessuno dei piloti in griglia. Inoltre non era sicuro per me e per gli altri, quindi era l'unica decisione da prendere".
"I dottori hanno subito capito che si trattava di un virus, hanno cominciato a fare ipotesi in base alla loro esperienza. Attualmente, stiamo ancora aspettando tutti i risultati degli esami che ho effettuato, per il momento comunque i miei parametri sono a posto e, infatti, mi sento molto meglio".
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