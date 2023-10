MotoGP | Marini: "Pensavo che Pecco avesse più margine a questo punto"

Luca Marini, che si sta ancora riprendendo dall'operazione alla clavicola sinistra subita un mese fa, condivide gli allenamenti con Pecco Bagnaia al Ranch, la struttura che suo fratello Valentino Rossi possiede a Tavullia.

Per questo motivo il pilota della Mooney VR46 non è del tutto neutrale quando gli viene chiesto chi pensa che vincerà il Mondiale. Pur propendendo per il collega, Marini sottolinea che non si aspettava che la lotta per il Campionato del Mondo si riducesse a soli 27 punti in questa fase, con soli quattro Gran Premi da disputare. Il primo, questo fine settimana in Thailandia, segnerà la fine del primo triplo appuntamento transoceanico, che ha già portato in Indonesia e in Australia.

"Penso che Pecco vincerà il Mondiale, perché è il campione e perché sa come gestire questo tipo di situazione. Sa come gestire la pressione che arriva nei momenti importanti e, inoltre, è in una squadra ufficiale. Quando si arriva alla fine della stagione questo conta molto", ha detto Marini giovedì, al circuito di Buriram.

"Non mi aspettavo un duello così serrato tra Jorge Martin e Bagnaia. Pensavo davvero che Pecco avrebbe avuto un margine molto più ampio a questo punto della stagione", ha detto il numero 10, che ha sottolineato il giro sulle montagne russe in cui si sono trovati i due principali contendenti al titolo.

"Ma si è ripreso molto bene. Martin ha commesso un paio di errori ultimamente, cosa che può succedere quando si lotta per la prima volta per il campionato MotoGP. Ma ora Jorge non ha più nulla da perdere e non credo che commetterà altri errori, perché in questo caso sarebbe 'game over' per lui", ha analizzato il numero 10.

Marini si è rotto la clavicola nel Gran Premio d'India, ha saltato il Gran Premio del Giappone ed è rientrato in gara in Indonesia, dove è caduto al secondo giro, dopo aver però conquistato la pole position ed aver chiuso secondo nella Sprint. Il fine settimana successivo, in Australia, è passato dal 18° posto in griglia al 12°, a dimostrazione del fatto che le sue condizioni fisiche non sono più un problema per lui.

"Sto iniziando a sentirmi bene fisicamente; sono vicino al 100%. Penso che finirò bene la stagione", ha detto Marini, che attualmente è ottavo in campionato.