MotoGP | Marini parla di rinnovo con Honda: "Spero di riuscire a vincere con loro"

Oggi ci sono diverse speculazioni sul nome di Luca Marini. Rimarrà alla Honda, visto che l'anno prossimo arriverà Fabio Quartararo? Tornerà alla VR46 ? Oppure passerà alla Yamaha, dopo il recente incontro tra lui, il suo manager ed il direttore tecnico di Iwata ?

"Stiamo parlando con la Honda per rinnovare, perché credo in questo progetto", spiega l'interessato in un'intervista concessa a GPOne. "Ma la realtà del paddock è che tutti parlano con tutti. L'unica cosa che possiamo fare è scendere in pista e cercare di vincere ogni fine settimana, indipendentemente dal contratto".

Mentre alcune voci di corridoio lasciano intendere che potrebbe trovare rifugio alla VR46, la squadra che lo ha accompagnato verso la MotoGP, ma che ha lasciato alla fine del 2023 per conquistare all'ultimo minuto un posto inaspettato alla Honda, Marini dice di non avere alcun rimpianto per ciò che non è mai riuscito a realizzare sulla Ducati satellite, ovvero vincere.

"Fa parte del percorso. Ho avuto alcune opportunità, ma sono stato io a non essere abbastanza bravo per vincere. È così. Oggi sono concentrato sul presente e voglio arrivare alla vittoria il più rapidamente possibile con la Honda".

Detto, fatto. Il presente lo sta scrivendo con la Honda, da quando due anni e mezzo fa ha colto l'occasione di ottenere un contratto nel team ufficiale quando Marc Marquez ha ottenuto una rescissione anticipata con il costruttore. Marini ha quindi lasciato la "famiglia" VR46 ed è andato a cercare fortuna su una moto oggettivamente meno performante, che oggi sta contribuendo a riportare al vertice.

"Era un'opportunità da cogliere per crescere, per diventare un pilota più forte ed anche una persona migliore", racconta , spiegando di averne parlato prima con suo fratello, Valentino Rossi, all'epoca, e di aver discusso più volte con lui di questa opportunità prima di firmare.

"Ho scelto Honda perché voglio vincere il campionato e farlo con un costruttore storico come Honda avrebbe un valore particolare. Ricordo che sono cresciuto vedendo Valentino con Honda, prima nella 500cc e poi in MotoGP. Per me era un sogno".

"Far parte di una squadra ufficiale aggiunge qualcosa in più come pilota. Credo che sia il sogno di tutti rappresentare ufficialmente un marchio. Farlo per la Honda, considerando ciò che hanno rappresentato nella MotoGP, mi rende orgoglioso. E spero di riuscire a vincere con loro".

Luca Marini si è fatto apprezzare dalla Honda per la qualità dei suoi feedback tecnici. Foto di: HRC

Da quando è entrato a far parte di questo team, Luca Marini si è rivelato sotto una nuova luce. Se ha fatto una scommessa rischiosa abbandonando la Ducati, oggi è unanimemente lodato per le sue qualità di sviluppatore.

"La Ducati è stata la migliore moto della griglia negli ultimi anni ed offriva una grande sicurezza. Sviluppare una moto, migliorarla e lavorare per renderla migliore sotto ogni aspetto tecnico è una sfida che mi stimola enormemente",spiega il pilota italiano .

"Da questo punto di vista, mi sento meglio. Inoltre, ho una responsabilità più importante e questo mi ha aiutato a crescere. Prima le mie sensazioni erano diverse. Correre per il team Vale non era né peggio né meglio, era semplicemente diverso. Quando si è presentata l'opportunità Honda, mi sono detto: cogliamo l'occasione."

Molte cose sono cambiate alla Honda

Dopo due stagioni nel box dell'HRC, Luca Marini si dice orgoglioso quando guarda indietro. Il team si è ristrutturato, i metodi di lavoro sono diventati più fluidi, più aperti all'Europa, e la moto è oggettivamente migliorata, fino ad ottenere risultati sufficientemente buoni alla fine della scorsa stagione da uscire dall'ultima fascia del sistema di concessioni.

"Ho capito subito che la moto aveva un ottimo DNA e che si guidava bene, ma erano in ritardo su molti aspetti: non solo tecnici, ma anche organizzativi, nel metodo di lavoro e nella struttura del team", ricorda il pilota marchigiano.

"Ho cercato di aiutare, non solo con il mio feedback in pista, ma anche suggerendo cosa migliorare fuori. Oggi, poche cose sono rimaste invariate rispetto al 2023. È cambiato molto e la moto è un'altra cosa".

Nonostante sia arrivato in modo inaspettato in questo ambiente giapponese di cui doveva scoprire tutto, Luca Marini oggi si sente perfettamente integrato: "Siamo culturalmente lontani, ma li rispetto enormemente per il loro modo di lavorare e di vivere. Hanno molte cose che anche noi occidentali dovremmo imparare. Secondo me, il mix tra italiano e giapponese funziona bene".