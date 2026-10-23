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MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus

Il team ufficiale Honda non disputerà il resto dell'ultima visita della MotoGP a Phillip Island dopo che Luca Marini è stato dichiarato 'unfit', unendosi alle assenze di Mir, Aleix Espargaró e Nakagami.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 23 ott 2026, 23:33

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Luca Marini non potrà disputare il Gran Premio d'Australia di MotoGP dopo i problemi fisici che lo hanno già condizionato seriamente nella giornata di venerdì, quando ha potuto completare soltando due giri nella FP1, per poi restare a riposo e non scendere in pista per la sessione del pomeriggio.

Il pilota italiano si trascinava già questi problemi da diversi giorni, come ha confessato al suo arrivo a Phillip Island e come ha confermato venerdì il team manager della Honda HRC, Alberto Puig. È stato rivelato che il pilota di Urbino era vittima di un virus e che la sua permanenza nella terza tappa della tournée asiatica sarebbe dipesa da un controllo da effettuare nella mattinata di questo sabato.

Questo controllo ha avuto luogo e alla fine Marini è stato dichiarato 'unfit' a continuare a correre a Phillip Island dal massimo responsabile dell'equipe medica della MotoGP, Angel Charte. Il #10 aveva già avvertito mancanza di forza nelle braccia nei due giri completati nella FP1, qualcosa di molto pericoloso su una pista così fisica come lo è la sede del GP d'Australia fino a questo 2026.

"Nonostante il riposo ed i trattamenti continui, le condizioni di Luca Marini non sono cambiate ed è stato dichiarato 'unfit' a competere a causa del virus di cui continua a soffrire", ha spiegato HRC in un comunicato.

Il fratello di Valentino Rossi continuerà a lavorare per tornare nel GP della Malesia del prossimo fine settimana: "Dopo un'attenta valutazione da parte dell'équipe medica della MotoGP, diretta dal Dr. Angel Charte, Luca Marini salterà il Gran Premio d'Australia, poiché continua a soffrire di mancanza di forze a causa del virus che lo colpisce da prima del fine settimana. Il suo obiettivo è tornare nel Gran Premio di Malesia, dove si sottoporrà a un'altra visita medica".

Il comunicato ha incluso alcune parole del dottor Charte: "Nell'ultima settimana, Luca Marini ha avuto un'infezione virale e febbre alta per tre o quattro giorni. Tra le ultime 48 e 72 ore, ha sofferto di debolezza muscolare causata dal virus, che gli colpisce sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo. Durante l'ultima visita, effettuata sabato mattina, presentava gli stessi sintomi ed è stato dichiarato 'unfit'. Le sue condizioni saranno rivalutate in Malesia", ha spiegato.

Il team ufficiale Honda resta senza piloti a Phillip Island

In questo modo, il team ufficiale HRC non correrà né il sabato né la domenica del GP d'Australia, dato che faceva già i conti l'assenza di Joan Mir per questo fine settimana. Lo spagnolo continua ad essere alle prese con una malattia non resa nota, anche se Puig ha assicurato venerdì che ha registrato un miglioramento, tanto da avere "luce verde" per provare a tornare a Sepang tra meno di 7 giorni.

A ciò si aggiungono le assenze dei collaudatori, Aleix Espargaró, che ha dovuto ritirarsi in Indonesia e dovrà operarsi per un problema di sindrome compartimentale patito in un test in Malesia, e di Takaaki Nakagami che si è fratturato la clavicola sostituendo il campione del 2020 in Giappone.

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