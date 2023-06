MotoGP | Marini: "Le GP23 iniziano a fare la differenza"

Luca Marini sta trovando una grande costanza di rendimento. Se si esclude il ritiro nella gara lunga di Le Mans, negli ultimi tre appuntamenti il pilota della Mooney VR46 ha conquistato la bellezza di cinque piazzamenti nella top 5. Anche il weekend del Sachsenring è stato decisamente positivo, con la prima fila in qualifica, il quarto posto nella Sprint ed il quinto oggi.

Il bilancio quindi è positivo per il ducatista, visto che pure lui ha partecipato alla storica cinquina Rossa odierna, anche se c'è pure la sensazione di non essere riuscito a trovare il bilanciamento ideale per la sua Desmosedici GP. Anche la gomma posteriore media, sulla quale confidava parecchio, non è bastata a risolvere i problemi che lo avevano tormentato sul saliscendi tedesco.

"E' stato un weekend positivo in generale, tenendo conto anche della qualifica e della Sprint. Dobbiamo continuare così, facendoci sempre trovare pronti. Ero un po' in difficoltà oggi in gara e credo che si sia visto. Mi sono portato un po' dietro i problemi che avevo ieri: speravo di risolverli con la gomma media al posteriore, ma non è stato abbastanza", ha detto Marini.

"Stamattina abbiamo provato qualcosa nel Warm-Up, perché nel resto del weekend non c'era stato modo a causa della pioggia, ma non è andata bene, perché sono stato abbastanza lento, quindi siamo tornati indietro. In gara ho sofferto, ma portando a casa comunque un'ottima posizione e sono soddisfatto della nostra crescita e della nostra capacità di essere costantemente in lotta per la top 5", ha aggiunto.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ieri aveva anche rivelato di aver seguito un consiglio di Dani Pedrosa, che dopo la gara di Jerez gli aveva detto di provare ad essere meno "ripetitivo" nella sua guida, soprattutto quando è in battaglia. Una mossa che aveva pagato contro Brad Binder, ma che oggi non è servita perché gli mancava il ritmo.

"Oggi è stata una gara completamente diversa, non si poteva perdere tempo. Potevo solo pensare a finirla nel minor tempo possibile, quindi anche con Binder ho cercato di non perdere tempo, perché non ero in gara con loro, oggi ero nettamente più lento. A volte quindi bisogna provare a portare a casa il miglior risultato possibile e basta e quindi ho cambiato l'approccio".

Sia al Mugello che al Sachsenring, sono state le tre Desmosedici GP23 di Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Johann Zarco nella gara domenicale. La sensazione, dunque, è che abbiano fatto uno step rispetto alla vecchia generazione di Desmosedici GP.

"E' vero, sono un paio di gare che riescono a fare la differenza tutti e tre. Poi quando Enea si rimetterà in forma, mi immagino che anche lui tornerà a mettersi lì davanti. Noi dobbiamo tenere duro e cercare di portare a casa il miglior risultato possibile con la moto che abbiamo".

Nel prossimo weekend si completa la tripletta che conduce alla pausa estiva con il Gran Premio d'Olanda: "Adesso c'è Assen, che è una pista molto diversa da questa, quindi partiremo con una moto un po' diversa già da venerdì, sperando che il meteo sia buono e ci permetta di lavorare. Prevedo anche una gara diversa, perché lì di solito si rimane in gruppo, quindi sarà sicuramente molto difficile ma divertente", ha concluso.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images