MotoGP | Marini: "Interesse Honda fa piacere, ma è già novembre..."

La rottura anticipata del matrimonio tra Marc Marquez e la Honda è stata probabilmente la notizia più clamorosa della stagione 2023 della MotoGP. Se l'otto volte campione del mondo ha chiarissimo il suo futuro, con la Ducati GP23 del Gresini Racing che lo attende già dai test di Valencia, il discorso è molto diverso per la Casa giapponese.

A soli 19 giorni da un test fondamentale, che dovrà indirizzare lo sviluppo della RC213V nel corso dell'inverno, non sa ancora chi sarà l'erede del numero 93, nonostante l'elenco non sia neanche troppo lungo.

Per diversi giorni il candidato ideale è parso Fabio Di Giannantonio. Un pilota che nelle ultime gare ha mostrato una crescita interessante in sella alla Ducati del Gresini Racing, conquistando anche un podio in Australia, che è alla ricerca di una sella ed accetterebbe di buon grado anche un contratto solo di un anno.

La sua firma sembrava quasi una formalità, ma poi il mirino di Alberto Puig sembra essersi spostato su altri obiettivi. Da una parte ci sarebbe una scommessa, ovvero Fermin Aldeguer. Pilota spagnolo, classe 2005, che quest'anno ha centrato i suoi primi due successi nel Mondiale in Moto2, ma che sarebbe inevitabilmente un talento da coltivare.

Dall'altra, il nome circolato è quello di Luca Marini, che sarebbe sicuramente più pronto per una responsabilità di questo tipo rispetto agli altri due candidati, anche se il diretto interessato ha ribadito anche oggi, al suo arrivo a Sepang, che quasi sicuramente non se ne farà niente perché ha intenzione di rispettare il contratto con la Mooney VR46.

"In questo momento è molto, molto, molto, molto, molto difficile. Ci sta ed è giusto che sia così", ha risposto quando gli è stato chiesto se c'è una possibilità che possa lasciare la squadra del fratello Valentino Rossi per approdare alla corte della HRC.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team

Il marchigiano poi ha spiegato che la tempistica rende complicata un'operazione di questo tipo, e che comunque l'interesse di un colosso come la Honda lo ha lusingato. Aggiungendo però di essere convinto che la prossima stagione sarà cruciale per la sua carriera in MotoGP e quindi proseguire con la sua squadra potrebbe permettergli di fare un ulteriore step.

"Mi fa piacere, perché è il mio sogno ed il mio obiettivo correre per un team ufficiale e sviluppare una moto. Solo che sta succedendo tutto a novembre, quindi è una situazione molto difficile. Ho un contratto con il mio team, mi trovo bene e stiamo andando forte".

"Penso che il prossimo anno possa essere un anno molto importante per me per ottenere dei risultati sempre più importanti ed essere in lotta per delle posizioni molto buone a fine campionato", ha concluso.