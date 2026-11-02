Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Marini incredulo: "A fine gara ero morto! Risultato incredibile, pensavo di ritirarmi"
Dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a fermarsi in Australia, il pilota Honda centra un insperato 7° posto a Sepang stringendo i denti per le sue ancora precarie condizioni, il che suona molto come un miracolo per come era la situazione.
Francesco Corghi
Pubblicato: 2 nov 2026, 14:24
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images
Luca Marini ha festeggiato le 200 gare in MotoGP concludendo con un bel 7° posto il GP della Malesia, che in sè potrebbe non sembrare un risultato di cui gioire, ma il quale assume un valore decisamente più grande considerando le condizioni fisiche in cui il ragazzo della Honda si è trovato a correre.
A Sepang, il marchigiano tornava in azione dopo aver dovuto fermarsi in Australia a causa di un virus che lo ha debilitato enormemente fino a metà settimana, tanto da non avere forza nelle articolazioni e ritrovandosi pure in difficoltà a scrivere messaggi sul cellulare, come lui stesso aveva ammesso giovedì appena arrivato nel paddock malese.
Già la Sprint del sabato si era rivelata impegnativa con il 13° posto finale a 12"7 dalla vetta, per cui la 15a casella della griglia da cui scattava domenica avrebbe potuto rappresentare un ulteriore ostacolo e calvario nel recupero. Invece, con un ottimo spunto allo spegnimento dei semafori, il balzo in avanti si è rivelato proprio quello che auspicava prima del via.
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
"Sono morto! Già dopo la Sprint ero distrutto, ma in gara ho fatto un miracolo e non me l'aspettavo; pensavo di ritirarmi e invece è andata benissimo!", ha detto con sollievo il 'Maro' a fine gara.
"Sono veramente contentissimo, ho fatto qualcosa di impossibile. La strategia era dare tutto al primo giro cercando di mettermi subito in una buona posizione, perché partire male e ritrovarsi indietro, avrebbe reso difficile recuperare e arrivare a fine gara, considerando le mie condizioni fisiche".
"Lo scatto è stato buono e mi sono trovato dietro a Zarco, per cui mi sono subito impegnato per passare anche lui. Dopo non so cosa gli sia accaduto, dal canto mio si è trattato di gestire la situazione con calma, senza strafare. Nel finale il consumo gomme si è fatto sentire un po' per tutti e infatti i tempi si sono alzati parecchio".
"Onestamente non so cosa sia successo a quelli dietro, se qualcuno è caduto o meno. Ho fatto il mio ed è andata bene. Non avrei mai scommesso su un risultato del genere, ma è arrivato proprio grazie all'ottima partenza perché poi quelli dietro avevano più o meno lo stesso mio ritmo. Quando ti ritrovi in fila a trenino le gomme si scaldano e diventa impossibile superare".
Luca Marini, Honda HRC
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Per il 29enne adesso c'è in vista un meritato riposo in vista del prossimo impegno che dovrebbe (condizionale d'obbligo, vista la situazione) essere a Lusail il prossimo fine settimana, del quale non vuole commentare prendendo posizioni, ma pensando solo a presentarsi al via nella recuperata e doverosa forma fisica, porgendo anche un ringraziamento alla sua squadra Honda HRC.
"In questi giorni ho cercato di dormire e riposarmi il più possibile per essere in forma oggi, le motivazioni della mia squadra sono state di grande aiuto; ho ricevuto un grande sostegno, sono stati tutti fantastici ed è veramente un piacere aver fatto parte di questo gruppo di lavoro negli ultimi tre anni. Quello di oggi è un giorno da ricordare, sia per il risultato in pista che per l'unità d'intenti che il team ha dimostrato, come una vera e propria famiglia".
"Sono letteralmente sfinito e ho bisogno di fermarmi, ma per fortuna andrò a casa direttamente e potrò riposare qualche giorno in modo da essere pronto al 100% per la prossima gara in Qatar. Voglio essere al massimo perché sarà una tappa importante".
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi
MotoGPMotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
MotoGPMotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGPMotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori
MotoGPMotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."
MotoGPMotoGP | I problemi di salute sono un incubo per Mir: ritirato in Malesia per capogiri e vertigini
MotoGPYamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà, MotoGP risponde minacciando sanzioni
MotoGPMotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"
MotoGPMotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"
MotoGPMotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"
MotoGPMotoGP | Alex Márquez: "Contento del podio e per aver aiutato Marc fermando Bezzecchi, domani mi opero"
MotoGPMotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Francesco Corghi
MotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
MotoGP
MotoGP
Malesia
2 g
MotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
MotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"
MotoGP
MotoGP
Malesia
2 g
MotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"
ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse
Asian Le Mans
Asian Le Mans 2 g
ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse
More from
Luca Marini
MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"
MotoGP
MotoGP
Australia
3 g
MotoGP | Marini recuperato: "Mi mancava forza, non riuscivo neanche a scrivere messaggi sul telefono"
MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus
MotoGP
MotoGP
Australia
9 g
MotoGP | Marini non recupera: è out per il resto del GP d'Australia a causa di un virus
MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang
MotoGP
MotoGP
Australia
10 g
MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang
More from
Honda HRC
MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
4 h
MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
La tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive
MotoGP
MotoGP
Qatar
2 g
La tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive
Ultime notizie
MotoGP | Marini incredulo: "A fine gara ero morto! Risultato incredibile, pensavo di ritirarmi"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
2 min
MotoGP | Marini incredulo: "A fine gara ero morto! Risultato incredibile, pensavo di ritirarmi"
Carrera Cup Italia | Mugello: Levy in festa, Ghedina ok in Taycan Rush
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
19 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Levy in festa, Ghedina ok in Taycan Rush
Pagani svela l'ultima Huayra con V12 manuale e polvere di diamante
Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Pagani svela l'ultima Huayra con V12 manuale e polvere di diamante
F1 | Quante penalità nel post-gara: Hirakawa va a punti al debutto con un sorpasso all’esterno!
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
2 h
F1 | Quante penalità nel post-gara: Hirakawa va a punti al debutto con un sorpasso all’esterno!
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti