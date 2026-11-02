Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Marini incredulo: "A fine gara ero morto! Risultato incredibile, pensavo di ritirarmi"

Dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a fermarsi in Australia, il pilota Honda centra un insperato 7° posto a Sepang stringendo i denti per le sue ancora precarie condizioni, il che suona molto come un miracolo per come era la situazione.

Francesco Corghi

Pubblicato: 2 nov 2026, 14:24

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Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Luca Marini ha festeggiato le 200 gare in MotoGP concludendo con un bel 7° posto il GP della Malesia, che in sè potrebbe non sembrare un risultato di cui gioire, ma il quale assume un valore decisamente più grande considerando le condizioni fisiche in cui il ragazzo della Honda si è trovato a correre.

A Sepang, il marchigiano tornava in azione dopo aver dovuto fermarsi in Australia a causa di un virus che lo ha debilitato enormemente fino a metà settimana, tanto da non avere forza nelle articolazioni e ritrovandosi pure in difficoltà a scrivere messaggi sul cellulare, come lui stesso aveva ammesso giovedì appena arrivato nel paddock malese.

Già la Sprint del sabato si era rivelata impegnativa con il 13° posto finale a 12"7 dalla vetta, per cui la 15a casella della griglia da cui scattava domenica avrebbe potuto rappresentare un ulteriore ostacolo e calvario nel recupero. Invece, con un ottimo spunto allo spegnimento dei semafori, il balzo in avanti si è rivelato proprio quello che auspicava prima del via.

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

"Sono morto! Già dopo la Sprint ero distrutto, ma in gara ho fatto un miracolo e non me l'aspettavo; pensavo di ritirarmi e invece è andata benissimo!", ha detto con sollievo il 'Maro' a fine gara.

"Sono veramente contentissimo, ho fatto qualcosa di impossibile. La strategia era dare tutto al primo giro cercando di mettermi subito in una buona posizione, perché partire male e ritrovarsi indietro, avrebbe reso difficile recuperare e arrivare a fine gara, considerando le mie condizioni fisiche".

"Lo scatto è stato buono e mi sono trovato dietro a Zarco, per cui mi sono subito impegnato per passare anche lui. Dopo non so cosa gli sia accaduto, dal canto mio si è trattato di gestire la situazione con calma, senza strafare. Nel finale il consumo gomme si è fatto sentire un po' per tutti e infatti i tempi si sono alzati parecchio".

"Onestamente non so cosa sia successo a quelli dietro, se qualcuno è caduto o meno. Ho fatto il mio ed è andata bene. Non avrei mai scommesso su un risultato del genere, ma è arrivato proprio grazie all'ottima partenza perché poi quelli dietro avevano più o meno lo stesso mio ritmo. Quando ti ritrovi in fila a trenino le gomme si scaldano e diventa impossibile superare".

Luca Marini, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per il 29enne adesso c'è in vista un meritato riposo in vista del prossimo impegno che dovrebbe (condizionale d'obbligo, vista la situazione) essere a Lusail il prossimo fine settimana, del quale non vuole commentare prendendo posizioni, ma pensando solo a presentarsi al via nella recuperata e doverosa forma fisica, porgendo anche un ringraziamento alla sua squadra Honda HRC.

"In questi giorni ho cercato di dormire e riposarmi il più possibile per essere in forma oggi, le motivazioni della mia squadra sono state di grande aiuto; ho ricevuto un grande sostegno, sono stati tutti fantastici ed è veramente un piacere aver fatto parte di questo gruppo di lavoro negli ultimi tre anni. Quello di oggi è un giorno da ricordare, sia per il risultato in pista che per l'unità d'intenti che il team ha dimostrato, come una vera e propria famiglia".

"Sono letteralmente sfinito e ho bisogno di fermarmi, ma per fortuna andrò a casa direttamente e potrò riposare qualche giorno in modo da essere pronto al 100% per la prossima gara in Qatar. Voglio essere al massimo perché sarà una tappa importante".

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