MotoGP | Marini tratta l'approdo in HRC, Aldeguer lo sostituirà in VR46

Come ha potuto apprendere Motorsport.com, i contatti tra Gianluca Falcioni, manager dell'italiano, ed Alberto Puig, team manager della HRC, si sono intensificati sabato nel paddock di Sepang, dopo diversi incontri tra il dirigente spagnolo ed i funzionari giapponesi della Honda, giunti in Malesia.

Interrogato venerdì sulla possibilità di un passaggio alla Honda, dopo che Puig lo aveva indicato come un'alternativa interessante per sostituire Marc Marquez, Luca Marini ha accolto con favore l'interesse, ma ha sottolineato che prenderebbe in considerazione l'idea di lasciare la Ducati e la Mooney VR46 solo per aderire ad un progetto della durata superiore ad un anno. A questo punto non è chiaro se la Honda, che inizialmente aveva preso in considerazione l'idea di offrire solo una stagione al nuovo acquisto, abbia modificato i propri piani per convincere il pilota di Urbino.

"L'obiettivo dell'Academy e del team VR46 è quello di sviluppare piloti che vadano il più lontano possibile e per un pilota andare in un team ufficiale è il massimo", ha concordato sabato il boss del team di Valentino Rossi, Uccio Salucci.

"Il problema, nella MotoGP di oggi, è che in un anno, con solo cinque giorni di test pre-stagionali, non c'è tempo per nulla. Il mio obiettivo è arrivare in un team ufficiale e sviluppare una moto, ma è fondamentale farlo con le giuste opportunità", ha detto Marini venerdì. "Fare un solo anno in un team di MotoGP è molto rischioso per qualsiasi pilota. La Ducati fa paura, è una moto che ti permette di andare veloce. Ma, devo dire, sviluppare una moto che ti piace sarebbe una cosa molto bella", ha aggiunto il fratello di Valentino Rossi, con un chiaro riferimento alla Honda.

"Preferirei che rimanesse con noi, ma sarei anche felice se se ne andasse, perché l'obiettivo dell'Academy (la scuola di formazione per piloti VR46) è quello di aiutare i nostri ragazzi ad arrivare ad un team ufficiale", ha concordato sabato il direttore della Mooney VR46, Uccio Salucci.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Consapevole della reale possibilità di perdere Marini, la squadra di Tavullia si è mossa rapidamente per trovare un sostituto. Motorsport.com ha potuto scoprire che il prescelto è Fermin Aldeguer. A 18 anni, lo spagnolo è diventato uno dei piloti più in forma del momento in Moto2, tanto da essere accostato alla Honda in vista del 2024. Sebbene Puig abbia negato di aver avuto contatti con lo spagnolo o con il suo agente Hector Faubel, l'ex pilota valenciano si è messo in contatto sabato con i dirigenti della VR46, che gli hanno fatto un'offerta sabato sera alle 18.00, in attesa della partenza di Marini.

Anche se i dettagli dell'accordo sono ancora in fase di definizione, tutto è pronto perché il numero 10 si unisca a Joan Mir nel box con i colori Repsol. Anche se c'è chi potrebbe essere sorpreso dalla sua decisione di lasciare la squadra del fratello, Motorsport.com interpreta che questa sia stata una delle ragioni che hanno portato Marini a prendere la decisione di unirsi alla HRC, dove nessuno penserà che abbia alcun tipo di protezione da parte del "Dottore".