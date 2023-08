MotoGP | Marini: "Il mio crash? Martin era da penalizzare prima"

Luca Marini ha visto sfumare l'opportunità di centrare un bel podio nella Gara Sprint del Gran Premio d'Austria per via di un contatto in Curva 1 con Jorge Martin.

Il pilota del team Mooney VR46 era davanti al compagno di marca, ma lo spagnolo era in piena rimonta dopo essere scivolato nelle retrovie a causa di un contatto innescato proprio da lui alla prima curva dopo il via.

Giunto ancora alla Curva 1, Martin ha provato a entrare all'interno di Marini, ma il suo piede sinistro ha toccato la pedana della Ducati Desmosedici GP numero 10 e ha causato la sua caduta. Marini non è riuscito a ripartire ed è stato così costretto al ritiro.

Al termine della gara il centauro italiano si è detto soddisfatto dei passi avanti fatti dal punto di vista delle prestazioni, ma ha anche esternato tutti i suoi dubbi riguardo la mancata penalizzazione a Martin per quanto ha fatto poco dopo il via e sulla decisione dei commissari di gara proprio legata all'evitare di comminare una Long Lap Penalty allo spagnolo del team Pramac.

"Oggi è stato un buon giorno rispetto a ieri perché abbiamo lavorato molto sulla moto e siamo migliorati altrettanto. Mi sentivo molto bene nel corso del primo giro della gara. E' stato molto difficile superare Jack, perché la KTM è spesso forte e anche Jack è molto veloce. Poi ho sfruttato un po' troppo la mia gomma posteriore in quella fase, per cui ho dovuto rallentare un po'. Ma poi Martin ha provato a superarmi. E credo che in quel caso il problema è che non è chiaro come i commissari debbano intervenire e in che caso farlo. Così come non è chiaro il modo in cui danno le penalità".

"Per quella che è la mia opinione, Jorge non avrebbe dovuto essere in quel punto, in quel preciso momento. E tutto nasce da quello che è successo in Curva 1 al primo giro. Ha fatto una cosa molto più pericolosa rispetto a quella che ha fatto a me. Quello che ha fatto con me è stata sfortuna. Il suo piede mi ha toccato la pedana e sono caduto. Di sicuro non voleva farmi cadere. Io ho provato semplicemente a fare una linea più larga per cercare di evitare l'incidente, ma anche per lui è la stessa cosa. Anche lui mai avrebbe voluto toccarmi. Il nostro sport è pericoloso e lo sappiamo entrambi. Sappiamo anche che con certe manovre si prendono penalità importanti".

"Quello che ha fatto in Curva 1 dopo il via non è stato sanzionato. Invece hanno sanzionato molto rapidamente la manovra di Quartararo con un Long Lap Penalty [parla del contatto con cui il francese ha fatto cadere Lorenzo Savadori]. Credo che quello che è accaduto in Curva 1 meritasse una penalità [per Martin]. Per quanto riguarda il nostro incidente, se fosse stato penalizzato, non sarebbe mai accaduto".

"Il punto è che Martin ha sbagliato la frenata in Curva 1. Quando freni in gara è sempre un momento difficile per tutti. Al via devi anche cercare di evitare contatti con gli altri. Ma più in generale in qualunque momento. Quando succedono quel genere di cose i commissari devono essere preparati. La corsa deve essere corretta per tutti e deve continuare per tutti nel modo più corretto possibile".

"Il problema è anche legato alla consistenza delle penalità. Tutte le volte i commissari cambiano opinione sul come applicare le regole. Non è chiaro. Sarebbe fantastico trovare una soluzione. C'è stato un momento in cui venivano date penalità dure anche senza incidenti. Poi hanno cambiato e ora è tutto più libero. A Silverstone abbiamo visto piloti spingere fuori pista altri senza prendere penalità. E ora siamo arrivati a vedere incidenti e di solito sono penalizzati. Ma oggi no. Però Quartararo oggi ha preso una penalità. Perché lui sì e altri no?".

Marini è entrato più nello specifico dell'errore di Martin dopo il via. Secondo il pilota del team Mooney VR46 al via è lecito fare la propria traiettoria, ma è sempre bene ricordarsi che attorno a sé ci sono diverse moto e tutte fanno la propria traiettoria. Ecco perché, a suo avviso, sarebbero dovute scattare sanzioni.

"Capisco che Martin abbia fatto la sua linea, la sua traiettoria. Ma quando sei nella sua situazione devi pensare che davanti a te ci sono altre moto. Nella sua situazione, ne aveva altre 6. E' difficile pensare quello che ha detto lui. Ma è anche difficile dire qualcos'altro oltre quello che ho già spiegato".

"Ho visto l'incidente una volta. Per quello che ho visto io penalizzerei sempre chi ha provocato l'incidente. Capisco difendere la posizione, ma credo che chi dà il via a il contatto che provoca la caduta debba essere penalizzato. E, attenzione, questa volta è toccato a Martin, ma può succedere ad altri. E' qualcosa che dobbiamo capire, capire come le regole vengono applicate da parte dei commissari".

Marini ha concluso il suo intervento nel debrief post Gara Sprint parlando della gara di domani. Lo ha fatto con fiducia per via dei passi avanti sostanziosi visti oggi. La sua Ducati non gli permette ancora di guidare in modo efficace come invece riesce a fare Francesco Bagnaia, ma i miglioramenti sono stati evidenti.

"Ora ho più feeling nell'ultima parte della curva. Manca ancora qualcosa se mi comparo con Bagnaia. Lui è in grande forma. Ma siamo sulla strada giusta rispetto a ieri. Ora siamo più consistenti, abbiamo più stabilità, ed è importante su una pista del genere dove gli errori si pagano cari", ha concluso Marini.