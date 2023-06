MotoGP | Marini: “Ho in mente qualcosa per migliorare l’anno prossimo”

Quello di Assen non è stato certo un fine settimana facile per Luca Marini, che già all’inizio della tripletta guardava all’Olanda con relativa preoccupazione. Il pilota del team Mooney VR46 ha indicato quella dei Paesi Bassi come una pista molto fisica e impegnativa per le condizioni della mano ancora non propriamente al 100%.

Tuttavia, fisicamente sembra aver avuto meno problemi paragonato alla fatica nel guidare la moto su un tracciato che proprio non si adatta al suo stile. Un decimo posto nella Sprint e una settima posizione nella gara di domenica potrebbero comunque far sorridere, ma Marini scattava dalla prima fila e ha lottato contro la sua Ducati, che sembrava non volerne sapere di essere gestita: “Abbiamo faticato per tutto il weekend”, ha spiegato Maro al termine della gara di domenica.

La pausa estiva è ora arrivata, ma la mente del portacolori Mooney VR46 viaggia velocemente e già durante la gara di domenica ha pensato a una soluzione da adottare per provare a sentirsi meglio ad Assen nel 2024 o su circuiti che hanno caratteristiche simili: “Ci è mancato qualcosa, dopo la gara ho un’idea per il futuro, per l’anno prossimo su questa pista. Ma anche su altri circuiti che si avvicinano a questo come caratteristiche. È qualcosa che voglio provare”.

“Faccio molta fatica nelle aree veloci”, è la motivazione data da Marini alla sua fatica. “Quando sono fuori dalla carena, siccome sono molto alto e quindi prendo tanta aria. Così è molto difficile far girare la moto. Durante la gara ho provato a stare più dentro ed è andata un po’ meglio, ma è dura perché non è la mia posizione naturale”.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini cerca però di guardare il lato positivo di un fine settimana complicato. In una gara dove sbagliare era molto semplice (si sono viste infatti diverse cadute), ha portato la moto al traguardo riuscendo nonostante tutto a conquistare un settimo posto: “Credo che non essere caduto e aver conquistato la settima posizione sia buono perché abbiamo preso punti per il campionato”.

L’aspetto negativo è la mancanza di velocità vista questo fine settimana e che vorrebbe migliorare sul tracciato di Assen e sulle piste simili a quella olandese: “Anche se non sono contento della mia velocità questo weekend, ma anche lo scorso anno e due anni fa è stato così. Assen è una pista in cui fatico da sempre con la MotoGP, devo capire perché, ma qualcosa mi è venuto in mente in gara, quindi magari proveremo in futuro”.

Uno dei protagonisti della domenica di Assen è stato sicuramente Aleix Espargaro, stoico quarto nonostante un’ala rotta nelle fasi iniziali per un contatto proprio con Marini. Il pilota della squadra di Valentino Rossi però sostiene di non aver sentito nulla e di non essersi accorto di aver toccato il portacolori Aprilia: “Non ho sentito nulla con Aleix, ma ho visto che si è rotta l’ala”, conclude.