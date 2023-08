MotoGP | Marini: "Fossi rimasto 3° al 1° giro, sarebbe stata un'altra gara"

La delusione della Sprint era stata davvero grande per Luca Marini, ma il pilota della Mooney VR46 è riuscito a riscattarsi nella gara lunga del Gran Premio d'Austria. Ieri è caduto in seguito ad un contatto con Jorge Martin mentre era in lotta per il podio, oggi invece è riuscito a piazzarsi quarto.

Un risultato che in realtà un pizzico di rammarico l'ha lasciato proprio per il podio sfumato, soprattutto per una piccola sbavatura che ha commesso nel corso del primo giro, che però ha pesato tanto nell'economia della sua gara, perché probabilmente sarebbe stato lui a scappare invece che ritrovarsi ad inseguire il compagno Marco Bezzecchi, che lo ha preceduto alla fine, ed Alex Marquez.

"Credo che fosse impossibile fare più di così, quando ho passato Alex ormai era tardi. Il mio unico rimpianto è la partenza, perché all'uscita della prima curva ho perso il posteriore. Sono quasi caduto, Miller mi ha sorpassato ed ho perso parecchio tempo, anche perché poi mi ha passato anche Alex e loro sono due piloti difficili da superare. Se fossi rimasto terzo alla fine del primo giro, sarebbe stata un'altra gara, ma questo fa parte del gioco. E' stato un piccolo errore, ma avrebbe potuto cambiare il risultato", ha raccontato Marini dopo la gara.

La delusione però è durata solo qualche istante, perché poi Luca ha tirato fuori la sua capacità di guardare soprattutto al lato positivo delle cose, che in questo caso è il passo avanti trovato a livello di messa a punto rispetto alle ultime uscite.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono contento, sono soddisfatto, è solo che ogni volta ci arrivi vicino e non sali sul podio hai sprecato un'opportunità. Ma è stato un buon weekend: abbiamo lavorato bene ed abbiamo trovato un buon bilanciamento dopo aver faticato ad Assen e a Silverstone. Spero quindi che a Barcellona potremo continuare a lavorare così. Probabilmente sarà difficile, perché l'Aprilia e la KTM potrebbero essere più forti di noi, ma vedremo".

Quando poi gli è stato chiesto in cosa deve migliorare la sua Ducati, Marini ha spiegato: "Mi manca un po' di grip sull'edge per far girare un po' meglio la moto. Scivolo parecchio quando apro il gas ed inizio a fare fatica con la gomma posteriore un pochino prima degli altri piloti. Sono forte in frenata, ma non riesco ad essere altrettanto efficace in accelerazione, specialmente se confronto i miei dati con quelli di Bezzecchi, quindi dobbiamo trovare qualcosa in più in quest'area".

Dopo il maltempo di Silverstone, questo è stato il primo weekend nel quale è diventato realmente operativo il sistema di rilevazione delle pressioni delle gomme con le relative penalità. Per il ducatista è andato tutto secondo le aspettative, anche perché ha condiviso la scelta della Michelin di abbassare il valore di riferimento viste le alte temperature del weekend.

"Siamo partiti con la pressione giusta, ma poi si è alzata comunque. Il problema oggi è che c'era molto caldo rispetto alle temperature che troviamo di solito qui in Austria, ma alla fine erano le stesse condizioni per tutti. Però devo dire che la Michelin aveva impostato un limite più basso per questa gara e credo che sia stata una scelta corretta. Anzi, spero che mantengano questo valore ovunque, perché penso che sia quello giusto", ha concluso.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images