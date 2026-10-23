MotoGP Australia

MotoGP | Marini fermato da un virus nel venerdì di Phillip Island, Mir potrebbe rientrare a Sepang

Luca Marini è riuscito a completare solo due giri nella FP1 del GP d'Australia di MotoGP e non ha disputato la sessione pomeridiana del venerdì, colpito da un virus. La sua permanenza a Phillip Island dipenderà da un controllo medico nella mattinata di sabato.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 23 ott 2026, 06:04

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La Honda continua ad accumulare problemi nel Gran Premio d'Australia di MotoGP. Se il team ufficiale della Casa dell'ala dorata ha potuto presentarsi a Phillip Island con un solo pilota, per l'assenza di Joan Mir a causa dei problemi di salute che si trascina da Misano e che non sono stati resi noti, nella giornata di venerdì a Phillip Island ha dovuto fare i conti anche con l'attacco influenzale patito da Luca Marini.

Il fratello di Valentino Rossi ha potuto completare soltanto due giri nella prima giornata di prove in Australia, nella FP1. L'italiano aveva già avvertito giovedì i media che non si sentiva bene fisicamente, era debole, ma nonostante tutto ha voluto entrare in pista per mettersi alla prova nella prima sessione della giornata.

Presto però, il #10 ha capito che sarebbe stato impossibile proseguire. Marini è sceso in pista e ha potuto completare soltanto due giri, facendo segnare un tempo di 1'34"033 che lo ha lasciato 21° a secondi dal miglior crono, l'1'27"985 con cui ha comandato Marc Marquez.

Il pilota di Urbino si è ritrovato senza forze, e la situazione non prometteva nulla di buono per la sessione pomeridiana, che infatti non ha disputato. Honda ha confermato pochi minuti prima della sessione chiave della giornata che l'italiano non avrebbe girato a causa di un virus, e che dovrà sottoporsi a un controllo medico sabato mattina per vedere se potrà continuare a gareggiare nel 18° appuntamento della stagione 2026.

Luca Marini, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Dopo aver completato un numero limitato di giri al mattino a causa di un virus, Luca Marini non prenderà parte al resto della giornata di venerdì, seguendo le raccomandazioni dello staff medico della MotoGP. Le sue condizioni saranno rivalutate sabato mattina", hanno spiegato in un comunicato.

Successivamente, il massimo responsabile del team ufficiale Honda, Alberto Puig, ha spiegato un po' meglio la situazione ai microfoni di DAZN: "La scorsa settimana Luca stava già male. È arrivato qui debilitato. Lo ha visitato il dottor Angel Charte e, a quanto pare, ha un virus. Gli ha raccomandato riposo assoluto. È sceso in pista, ma dopo due giri ha visto che non aveva più forza nelle braccia".

"E su questa pista è impossibile guidare se non hai forza. È molto veloce, bisogna essere molto attenti, ed evidentemente non poteva continuare. Il dottore gli ha raccomandato di riposare, e domani mattina lo valuterà di nuovo, per vedere come sta. Non so se sia realistico che possa recuperare", ha proseguito.

Cogliendo l'occasione, Puig ha dato alcuni dettagli su le condizioni di Mir, confermando che c'è un miglioramento e lasciando la porta aperta a una sua partecipazione il prossimo fine settimana, pur senza dare ulteriori dettagli sulla natura del suo problema: "Sta meglio, oggi ho parlato con lui e, a quanto pare, le possibilità che vada a Sepang sono alte. Anche per lui è stato un processo lungo, da Misano, ma vediamo se potrà rientrare in Malesia e riusciremo ad avere qualche pilota in pista. Con quello che è successo a Takaaki Nakagami e a Aleix Espargaró siamo rimasti senza piloti, è un po' frustrante, ma è così", ha concluso.

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