MotoGP | Marini e Mooney VR46, fiducia rinnovata per il 2023

Carica lettore audio

Fresco del quarto posto nella gara di Misano, suo miglior risultato stagionale, Luca Marini è pronto a continuare a crescere insieme al Mooney VR46. Il pilota di Tavullia infatti ha annunciato oggi il rinnovo con la squadra di proprietà del fratello Valentino Rossi anche per il prossimo anno. Marini disporrà di una Desmosedici GP22 per la prossima stagione.

Non si tratta certo di una sorpresa, era infatti già nell'aria la notizia che Marini avrebbe rinnovato con Mooney anche per il 2023. La fiducia reciproca è stata confermata e ufficializzata, forte anche della crescita mostrata nelle ultime gare disputate in questo stagione. Con il rinnovo di Marini si completa così la line-up di Mooney VR6, che già la scorsa settimana aveva ufficializzato l'accordo con Marco Bezzecchi.

Già lo scorso anno Marini aveva compiuto dei passi in avanti al suo esordio, conquistando la prima fila a Misano. Gli step non si sono fermati e, nonostante qualche difficoltà e intoppo, è stato autore di ottime prestazioni.

Marini si presenta ora ad Aragon, ultimo appuntamento europeo prima di volare in Asia, fresco di annuncio. Il rinnovo sembrava quasi scontato, vista la soddisfazione da entrambe le parti, ma dà questo weekend avrà un pensiero in meno e potrà continuare a concentrarsi solo sulla pista, che sulla carta può favorire le Ducati.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono molto contento di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023. É importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione", ha detto Marini.

"Siamo una squadra rookie, è il primo anno che lavoriamo tutti insieme, e continueremo a portare avanti questo metodo per toglierci delle belle soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale, che ringrazio per questa opportunità, e alla VR46 Riders Academy che mi sostiene sempre".

"Chiudere al meglio la stagione corrente e ripartire forte il prossimo gennaio è l’obiettivo: vogliamo lottare per le posizioni che contano, il podio e la vittoria in ogni GP e dire la nostra come miglior Team Indipendente del Campionato", ha concluso.

Soddisfatto della continuità della squadra, che la scorsa settimana aveva già annunciato anche la permanenza di Bezzecchi, anche Alessio "Uccio" Salucci: "Sono molto fiero di poter dire che Luca rimarrà un altro anno con noi nel Mooney VR46 Racing Team, completando così con Marco la line-up per il 2023. Come VR46 Riders Academy, é uno dei primi piloti che abbiamo ingaggiato portandolo dal CEV alla MotoGP. Luca ci ha sempre ripagati con importanti risultati, professionalità, dedizione e grandissimo impegno.

"Sempre meticoloso, attento ai dettagli e capace di crescere e far crescere tutto il suo gruppo di lavoro in questa prima metà del 2022. Una scelta di continuità con questi due giovani piloti, grazie anche al grande supporto di Ducati e dei nostri partner, che sono sicuro ci regaleranno grandi soddisfazioni già da questo finale di stagione e poi nel futuro prossimo. Luca e Marco stanno impressionando tutti e siamo orgogliosissimi di questa coppia racing tutta italiana che sarà un punto di forza del nostro Team per il secondo anno in MotoGP".