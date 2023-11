MotoGP | Marini e la lunga attesa Honda: "Presto ci saranno novità"

Oggi avrebbe dovuto essere il grande giorno dell'annuncio dell'approdo di Luca Marini alla Honda come erede di Marc Marquez per i prossimi due anni. Tutti lo davano per scontato, tant'è vero che il pilota marchigiano era stato inserito tra i protagonisti della conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana di MotoGP, come viene fatto solitamente per i piloti che cambiano casacca.

Una presenza che però su questo fronte ha permesso di aggiungere ancora poco, visto che il fatidico comunicato non è ancora arrivato. Anche se il diretto interessato ha spiegato che è solamente questione di tempo: "Penso che ci saranno delle novità abbastanza presto, quindi non ci sono molte cose che posso dire in questo momento, ma nei prossimi giorni lo scoprirete", ha detto Marini.

In realtà, l'attuale portacolori della Mooney VR46 un minimo si è sbottonato, parlando di quello che si aspetta dall'avventura che lo attende con i colori Repsol, cercando però di non dire niente di troppo compromettente.

"Il mio sogno è sempre stato entrare in un team factory ed aiutare a sviluppare la moto, perché i costruttori possono vincere il campionato. Penso che per me sia arrivato il momento e si è aperta questa opportunità. Dopo la decisione di Marc, che è stata uno shock per tutti, si è aperta questa porta e cercherò di fare del mio meglio. Questo è tutto quello che posso dire per adesso".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team

Non poteva mancare però una dedica alla sua attuale squadra, quella che gli ha permesso di maturare come pilota in Moto2, oltre che di conquistare la sua prima pole position ed i suoi primi podi nella classe regina.

"E' stato un viaggio fantastico. Ho condiviso i momenti più belli della mia carriera con il team e vorrei ringraziare tutto il gruppo che abbiamo adesso, ma anche i membri del gruppo del passato, che sono stati con me in Moto2. Mi sono goduto ogni singolo momento e vorrò godermi anche questo ultimo weekend a Valencia".

Prima di chiudere questo capitolo, infatti, c'è ancora da affrontare insieme il weekend di Valencia, per il quale sembra nutrire speranze importanti. E non potrebbe essere diversamente, visto che è reduce da una pole position e da un doppio podio nel Gran Premio del Qatar.

"Non sarà facile superare, quindi sarà importante qualificarsi bene. L'asfalto è nuovo e questo potrà cambiare un po' le carte in tavola, così come la temperatura più bassa del solito. Sono fattori che potranno creare qualche sfida in termini di gestione gomme. Ma mi ricordo che l'anno scorso ero stato il più veloce nei test di fine stagione ed avevo un ottimo feeling, quindi penso che partiamo da un'ottima base".

Infine, è stato invitato come buona parte dei colleghi a tracciare un bilancio di questo primo anno di Sprint, parlando inevitabilmente anche del tema infortuni: "Io ho avuto due infortuni ed è difficile fare così tante gare e non avere mai tempo per recuperare tra una e l'altra. Con un'altra gara al sabato è ancora più difficile, perché devi spingere ancora di più il tuo corpo al 100% per due giorni di fila. Però le cose stanno così e probabilmente lo saranno così anche in futuro, quindi dobbiamo cercare di adattarci, sperando che ci possano essere delle opportunità per semplificarci la vita e rendere tutto un po' più sicuro", ha concluso.