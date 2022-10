MotoGP | Marini e Bezzecchi vogliono continuare a stupire a Sepang

Carica lettore audio

Luca Marini e Marco Bezzecchi tornano al lavoro a Sepang per l’ultima delle trasferte fuori Europa che caratterizzano questo finale di stagione. I piloti del Mooney VR46 Racing Team arrivano in Malesia dopo la bellissima gara da protagonisti in Australia con la Top6 di entrambi e Marco al titolo di Rookie of the Year.

Nove volte nei dieci fino ad ora in questa stagione e capace di un ottimo finale di gara a Phillip Island, Marini è pronto ad avvicinare il gruppo in lotta per il podio su un tracciato che, da sempre, ha esaltato le sue doti di guida.

Vittorioso qui in Moto2 nel 2018 (prima vittoria in carriera nel Mondiale ndr), scenderà in pista venerdì con le prime posizioni nel mirino. Tra gli appuntamenti del GP, Luca parteciperà domani al Pre Event ufficiale MotoGP al parco di Taman Tugu.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È fantastico il livello a cui siamo riusciti a portare tutta la squadra in questa ultima parte di stagione. Dobbiamo continuare su questo trend, lavorare sodo anche in Malesia, una pista su cui abbiamo giù fatto dei test e di cui abbiamo dei riferimenti. A livello di elettronica partiremo più avvantaggiati, sarà una domenica difficile, molto diversa da quella in Australia e anche il consumo delle gomme sarà differente. In più, le temperature, la renderanno la gara più tosta della stagione dal punto di vista fisico", ha detto Marini.

Vicinissimo a quota 100 punti nella generale, matematicamente Rookie of the Year e motivato ad avvicinare ancora una volta le posizioni che contano in sella alla Ducati Desmosedici GP, Bezzecchi non vede l’ora di dire la sua e chiudere al meglio la prima stagione nella Top class.

"È stato fantastico domenica, che battaglia e che adrenalina! Non vedo l’ora di tornare in pista, tra l’altro, in un luogo dove abbiamo già fatto i test nella pre-season. Sepang non è un tracciato facile da interpretare e le condizioni sono molto impegnative. Possiamo lottare per dei buoni punti e per avvicinare il podio. Sarebbe il modo migliore per chiudere al meglio questa prima stagione nella Top class", ha concluso Bezzecchi.